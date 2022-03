Keskerakond loodab keelatud annetuse tagastada liikmete lisapanusega, kuid ei välista ka pangalaenu

Keskerakond pöördus oma liikmete poole, et need aitaksid erakonnal tasuda ligi 850 000 euro suuruse keelatud annetuse, suurimat panust oodatakse erakonna ministritelt ja riigikogu liikmetelt. Kui raha kokku ei saada, ei välista erakond ka pangalaenu võtmist.

Keskerakond peab tagastama reklaamiagentuurile Midfield keelatud annetuse summas ligi 850 000 eurot. Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles ERR-ile, et erakond on sisemiste kärbete ja erakonnaliikmete annetustega suutnud sellest kokku koguda veidi üle poole miljoni euro. Mis tähendab, et puudu on veel ligi 350 000 eurot.

"Me oleme teinud väga tugevat tööd kulude kokkuhoidmisel juba eelmisel aastal, aga pöördunud ka erakonna liikmete poole küsimaks liikmemaksu kasvõi ette või et nad teeks ka annetusi," ütles Hanimägi.

Peasekretäri sõnul on pöördutud nii Keskerakonna ministrite, riigikogu liikmete, omavalitsusjuhtide kui ka volikogude liikmete poole.

"Kõik saavad aru, mis seisus erakond on ja et see kohtuotsus tuleb täita. Ma usun, et järgmises ERJK aruandes näeme, et Keskerakonna liikmed on tulnud erakonnale tugevalt appi."

Hanimägi täpsustas, et Keskerakonna põhikiri näeb ette, et riigikogu liikmed ja ministrid toetavad erakonda igakuiselt (see on ca seitse protsenti palgast - toim). Nüüd on tehtud ettepanek, et see raha makstaks kolm-neli kuud ette.

"Eks see on suuremas osas inimese enda otsus, mil moel saab ta erakonda toetada ja mis summadega. Aga jah, oleme teinud ettepaneku, et liikmemaks maksta ette 1000-1500 euro ulatuses," sõnas Hanimägi. See tähendab, et kui praegu maksis näiteks minister liikmemaksu 500 eurot kuus, siis ta tasuks kohe ette ära kolme kuu summa.

Ministritelt ja saadikutelt oodatakse 1000-1500 eurot

Keskerakonna riigikogu fraktsioonis on 25 liiget. Valitsuses on Keskerakonnal seitse ministrit. Lihtne arvutus näitab, et kui 1000-1500 euro suurust liikmemaksu tasumist ette oodatakse kokku 32 poliitikult, siis saab erakond nii ette kätte 32 000 kuni 48 000 eurot. Sellest puuduva summa tasumiseks kaugeltki ei piisa.

Aga liikmemaksu ja annetusi oodatakse ka teistelt erakonnaliikmetelt. Hanimägi ütles, et ta ei oska peast öelda, kui palju erakond eelmisel aastal oma enda liikmetelt kokku annetusi ja liikmemaksu kogus, kuid igakuiselt võiks see summa olla 10 000 kuni 15 000 eurot.

ERJK andmebaasi järgi kogus Keskerakond mullu oma liikmetelt kokku 81 998 eurot liikmemaksu. Rahalisi annetusi koguti mullu 526 208 eurot, aga selle sees on ka erakonda mittekuuluvad isikud. Näiteks ettevõtja Urmas Sõõrumaa toetas Keskerakonda 45 000 euroga, Koit Uus 30 000 euroga, Raivo Rand 27 500 euroga.

Riigitoetust sai erakond mullu kokku 1 367 704 eurot, sellest igas kvartalis 341 926 eurot. Viimasele loodab erakond ka kohtuotsuse täitmisel.

"Kahe kuu jooksul tuleb ka riiklik toetus, mis erakondadele on ette nähtud. Ka see summa suuremas osas läheb kohtuotsuse täitmisele. Ma usun, et väga suures osas me suudame selle kohtuotsuse täita. Juhul, kui me liikmemaksudest ja annetustest ei saa puuduvat osa kokku, on erinevad meetmed. Ka erakonnaseaduses, mis näeb ette erinevaid võimalusi, kuidas erakonda selle eest karistada. Aga ma loodan, et me sinna ei jõua."

Hanimäe sõnul võib see tähendada erakonnale täiendavat sunniraha.

"Aga ma loodan, et selle summa me kogume kokku. Ja kui kogusummat ei suuda maksta, siis arvestatakse erakonna püüdlustega selles osas ja tehakse mõni meede või sunniraha meede. Aga mitte sellist, mis erakonna täielikult halvaks."

Peasekretär ei välista viimases hädas ka pangalaenu

Küsimusele, kas Keskerakond on pöördunud ka pankade poole, et võtta laenu, vastas Hanimägi, et see mõte ja arutelu on tõesti ka olnud.

"Võimalik, et me seda teeme ja sellised esimesed mõtted on mõne pangaga ka läbi arutatud. Aga mingeid põhjapanevaid arutelusid veel toimunud ei ole. Võimalik, et see stsenaarium ühel või teisel hetkel võib tulla kaalumisele, aga täna me püüame selle otsuse täita ilma laenuta. Aga see kõik võib muutuda."

Keskerakonna peasekretär tunnistas, et nn miljonivaidlus on erakonna tegemisi juba mõnda aega mõjutanud.

"See mõjutas juba 2021. aasta kohalikke valimisi, kus meie kampaania oli väiksem kui varem ning erakonna liikmed panustasid ise kõikidest erakondadest enim. See on teinud suuri korrektiive erakonna igapäevases töös. Seda, et erakond lakkaks töötamast, seda ohtu ei ole," kinnitas Hanimägi.

Aas: liikmed peavad valimiskampaaniasse rohkem ise panustama

Keskerakonna juhatuse liige, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kindlasti mõjutab kohtuotsus ka Keskerakonna kampaaniat aasta pärast toimuvatel riigikogu valimistel.

"Mis puudutab tasumist, siis me oleme selleks valmistunud päris pikalt ja saame sellega hakkama. Eks me läheme riigikogu valimistele samamoodi kui kohalikele valimistele. Keskerakonna liikmed panustavad ise rohkem," sõnas Aas.

Keskerakonna ebasoodsalt lõppenud kohtuotsust nimetas Aas aga kummaliseks.

"Minu jaoks oli see kummaline. Niipalju kui mina mäletan neid kampaaniaid, mida Pettai ettevõte meil vedas, siis me kunagi ei olnud rahul nende hindadega. Need tundusid võrreldes teiste erakondade kampaaniatega liiga kallid. Et tagantjärgi on võimalik küsida oma saamata jäänud tulu... see on päris huvitav kohtuotsus," ütles Taavi Aas.