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Kohus jättis Madisoni kampaaniakulu kaebuse rahuldamata

Eesti
Reedene intervjuu: Jaak Madison
Reedene intervjuu: Jaak Madison Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata eurosaadik Jaak Madisoni (Keskerakond) kaebuse, millega too tahtis ERJK kampaaniakulu tagasimaksmise ettekirjutust tühistada.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi mullu ettekirjutuse, millega kohustas Madisoni tagastama Solarise keskuse kinos toimunud ürituse reklaamikulud summas 14 900.

Toona EKRE nimekirjas kandideerinud ja hiljem Keskerakonda astunud Madisonile heidab komisjon ette, et valimisreklaamiks võib pidada valimisaasta aprillis Keila kultuurikeskuses ja Solarise keskuses toimunud rahvakogunemisi ning nende reklaami Kanal 2-s.

Kohus leidis, et ettekirjutuses märgitud reklaamikulu ja ürituse ruumi rendikulu tuleb käsitleda Euroopa parlamendi 2024. a valimiste kampaanias osalemise kuludena, mistõttu on selliste kulude katmiseks keelatud kasutada erakonnaseaduses nimetatud keelatud annetuse tunnustele vastavaid annetusi sõltumata sellest, kas neid saab erakond, erakonna nimekirjas kandideeriv isik või üksikkandidaat.

Kuna ürituse eest maksis Madisoni Euroopa Parlamendi toonane fraktsioon ID, siis peab kohtu otsusega Madison summa nüüd neile tagasi maksma.

Madison ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata, sest ta pole kohtu argumentatsiooniga nõus. Lisaks jätab tema sõnul esimese kohtuastme pädevus tihtipeale soovida ning nende otsustes tundub olevat poliitilist laetust.

Parlamendisaadiku sõnutsi on raske aru saada, kust tuleb halduskohtu pädevus näiteks visuaalsete sümbolite hindamiseks.

"Kui sa kasutad reklaamis sinist värvi, siis äkki peaks hoopis punast värvi kasutama? Samas siis võiks hoopis öelda, et tegin salaja sotsidele kampaaniat," ütles Madison.

Tallinna halduskohus jättis lisaks kaebusele rahuldamata ka taotluse Euroopa Kohtult eelotsuse küsimiseks ning Madisoni sõnul on arusaamatu, miks seda ei tehtud.

"Asja eesmärk on saada õigusselgust. Mind ei ole siin [Euroopa Parlamendis] üks, meid on seitse ja meil kõigil on olnud juuksed nende ERJK otsuste peale krussis," lausus ta.

Menetluskulud jättis halduskohus menetlusosaliste endi kanda.

Kohtuotsus on jõustumata.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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