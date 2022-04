Eesti Gaas pole Gazpromilt rublamaksete kohta veel selgitust saanud

Kuidas see täpselt toimub, peaks selguma Gazpromi ametlikust selgitusest, mida seni saadud pole.

"Ei ole midagi sellist saanud ja nagu oleme aru saanud, võib minna veel nädal või rohkem. Neid protsesse veel selgitatakse, reegleid arutatakse, nii et ootame põnevusega. Nagu aru saame, on kogu Euroopa positsioonil, et euro pealt ei minda rubla peale," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Samuti pole päris selge, miks Moskva sellise sammu ette võttis.

"Esimene mõte oli kindlasti PR, et teatada, et kui ei maksta rublades, siis gaasi ei tule ja see on selline ähvardus. Mida Venemaa sisuliselt teeb – ilmselt püüab tsementeerida Gazprompanga positsiooni. See pank ei ole täna sanktsioonide all ja see tähendaks, et ka tulevikus Euroopa Liit ei peaks sanktsioneerima sellist maksmist ja seda panka," rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Samuti võidakse nii rubla kurssi toetada.

"Gazprombank, kui vahetab valuuta rubladeks, annab mingi nõudluse rublade järele, aga laiem mõju on ebaselge ja kas see mõjutab meie gaasikogust, ka see on ebaselge;" ütles Allikson.

Räägitud on ka võimalusest, et Venemaa võib püüda vahetuskursiga manipuleerides kasu lõigata. Samas on lepingutes hind ikkagi eurodes või dollarites. Kogu ebaselgus sunnib kliente otsima võimalusi Vene maagaasist loobuda

"Näha on seda, et Gazpromiga ei soovita jätkata lepinguid Euroopa Liidu ostjate poolelt. Paljud kauplejad otsivad ise võimalusi Gazpromi lepingud lõpetada," märkis Allikson.