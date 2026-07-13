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Euroopas käib viimase hetke osturalli Vene veeldatud maagaasile

Majandus
Vene veeldatud maagaasi (LNG) tanker Hiina sadamalinnas Nantongis, Jiangsu provintsis.
Vene veeldatud maagaasi (LNG) tanker Hiina sadamalinnas Nantongis, Jiangsu provintsis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/CHINA STRINGER NETWORK
Majandus

Venemaalt pärit veeldatud maagaasi jõuab üha rohkem Euroopa Liitu, suurimad importijad on Prantsusmaa ja Belgia. Riigid ennetavad tulevast aastast kehtima hakkavat Vene gaasi impordikeeldu ja toidavad samas Venemaa sõjamasinat.

Euroopa pole kunagi varem ostnud Venemaa suurimast LNG-tehasest Jamali poolsaarel nii palju gaasi kui tänavu esimesel poolaastal, kirjutab Financial Times.

Siberist pandi jaanuarist juunini teele 140 tankerit, neist 136 jõudsid Euroopa sadamatesse, teatas Saksamaa mittetulundusühing Urgewald, mis toetub analüütikaettevõtte Kpler andmetele.

Valmidus Jamalist laadungeid vastu võtta on olnud venelaste jaoks hädavajalik, see aitab tehast töös hoida ning teenib sõjas riigile olulist tulu.

Tehas kuulub Venemaa gaasifirmale Novatek, millele on Ukraina-vastase sõja tõttu kehtestatud küll rida piiranguid, kuid Venemaa veeldatud maagaasi importi Euroopasse pole keelatud. Uuest aastast hakkab see impordikeeld viimaks kehtima ning see on pannud Euroopa riike soodsat gaasi hulgi kokku ostma.

Selle aasta esimese kuue kuuga jäi Euroopa ostude tase napilt alla 10 miljoni tonni. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on see 18-protsendine kasv, selgub Kpleri andmetest.

Eurodes teeb see arvatavasit kuus miljardit, hindab Urgewald. Suurim ostja on 3,6 miljoni tonniga endiselt Prantsusmaa, järgnevad Belgia ja Hispaania.

Praegu ei luba Euroopa Liidu reeglid osta Venemaa LNG-d lühiajaliste lepingute alusel. 1. jaanuarist on keelatud ka pikaajalised lepingud. Torugaas keelatakse tuleva aasta sügisest.

Urgewaldi kampaaniajuht Sebastian Rötters juhtis tähelepanu, kui irooniline on Ukrainat toetava Euroopa käitumine.

"Me pole kunagi õieti LNG-d puutunud, tegelikult ka torugaasi mitte. See oli ju Venemaa, kes torud kinni keeras. Seega gaasi puhul pole Euroopa kunagi tegelikult tegutsenud selle järgi, mida ta Ukraina teemal on öelnud. Nüüd meil tuleb impordikeeld tulevast aastast, kuid sel aastal me näeme rekordmahte. Me arvutasime välja, et iga 1,3 päeva tagant jõuab üks LNG-tanker Jamalist mõnda Euroopa sadamasse," rääkis Sebastian Rötters.

Urgewald on kritiseerinud ka Taani laevatehast Fayard, mis ainsana Euroopas teenindab ja hooldab Arktikasse sobivaid tankereid, mis veavad ka Venemaa gaasi. Rötters märkis, et rangelt võttes lõikab tehas kasu Ukraina sõjast. Nende tegevust on kritiseerinud ka Taani peaminister Mette Frederiksen.

Uuest aastast jõustuva sanktsioonide paketiga ei tohi Fayard ka enam Venemaa LNG-laevu teenindada.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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