ERR Poolas: paljud Ukraina põgenikud tahavad olla just kodumaa läheduses

Suurim hulk Ukrainast sõja jalust pagenud inimestest on läinud Poola, neid on sinna jõudnud juba üle 2,3 miljoni. Kuigi osa sõjapõgenikest liigub Poolast edasi teistesse riikidesse, siis paljud soovivad jääda just sinna kodumaa lähedusse. Suurimat pagulaste vastuvõtmise koormat kandvad riigid vajavad rahalist abi.

Varssavi raudteejaam on muutunud osalt justkui sõjaaja staabiks, kus poolakad ja teiste riikide vabatahtlikud hoiavad ukrainlaste tagalat, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Üheks põgenike aitamise keskuseks Poolas ongi kujunenud Varssavi raudteejaam. Töö käib seal juba sisse harjutatult nagu kellavärk. Kümned vabatahtlikud aitavad inimesi transpordi, majutuse, tasuta telefonikaartide, esmaabi ja toiduga.

Ukrainlased kiidavad abiandjaid justkui ühest suust. Põgenik Katja istub oma lastega koti otsas eskalaatori all, mis edasi saab ei tea. Otsus koos poja Artjomiga Kiievist lahkuda sündis, kui pommitamine jõudis kodu lähedale.



"Väga-väga hirmus oli. Ma ütlesin emale, et palun sõidame Poola. Ta leppis isaga kokku ja sõitsime Poola ja pärast tulime siia," ütles Artjom.



Ema Katja sõnul ei ole veel teada, kus nad elada saavad või mida veel tegema peaks. "Tuleb otsida tööd ja lapsed lasteaeda panna, et kuidagi edasi elada. Neid on toita ka vaja. Väga tahame koju tagasi minna," rääkis Katja.

Paljud ukrainlased ei taha kodumaast kaugele minna, lootes peagi koju naasta. See tähendab, et Poola otsib kõiki võimalusi külalistele püsivamaid elukohti ja töövõimalusi leida. Vabatahtlikud toovad ukrainlased Poola kaardi juurde ja paluvad valida uus kodulinn, sest Varssavi on juba rahvast täis.

"Praegu meie teadmisel on meil kohtasid, kuhu neid panna, aga enamus neist kohtadest on Varssavist väljas. Siin Varssavis on meil kohti vaid ajutiseks peatumiseks. Pikaajalisemaks peatumiseks paigutame me nad üle riigi laiali," lausus vabatahtlik Jakob.

Hispaania ja Suurbritannia pakuvad raudteejaamas võimalust võtta ette pikem teekond. Tundub, et udusel saareriigil on päikselise lõunamaa ees oma eelised.



Vabatahtlik abiline Suurbritanniast Andrew Spark ütles, et enamuse inimeste jaoks Ukrainas on teine keel, mida nad oskavad, inglise keel. "Nii et see on loomulik sihtkoht. See on tore ka selle poolest, et meil on palju töövõimalusi," rääkis Spark.

Varasemal ajal migratsioonile jäigalt vastu seisnud Poola on Venemaa tule alla jäänud naabrite plahvatuslikule sissevoole avanud oma riigi ja oma südame.



Vabatahtlik Lukasz ütles, et Poola näitab praegu, et kui on suur häda, siis teeb Poola absoluutselt kõike. "Me hoiame kokku ja aitame nii, kuidas suudame," sõnas ta.



