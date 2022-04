ERR Ukrainas: sõda jagas väikeküla täpselt pooleks

Kiievi oblasti vabastatud küladesse naaseb tasapisi normaalne elu. Kozarõvitši küla Kiievi oblastis on praegu jagatud täpselt pooleks. Ühel pool tammi on territoorium juba vabastatud ja vaenlastest puhastatud, teisel pool puhastamine alles käib.

"Praegu on tsiviilisikutele läbipääs keelatud. Isegi mitte kõigil sõjaväeüksustel pole õigust Kazarovotši tammi ületada," ütles Ukraina armee sõjaväelane Kirejev.

Kazarovõtši oli okupeeritud peaaegu kuu aega. Vene väed proovisid sealt tungida Kiievi peale, aga Ukraina armee peatas nad ning nad olid sunnitud sisse kaevuma. Sealt tulistasid nad Kazarovõtši küla teise kalda ning ümbritsevate rajoonide pihta.

"Algul käitusid nad normaalselt. Käisid meil kodudes ja tahtsid meilt mobiiltelefonid ära võtta, et meil ei oleks võimalik midagi postitada või kellelegi saata. Meie kodust ei võtnud nad midagi. Hiljem aga hakkasid nad sisse lööma uksi ja aknaid majades, mille omanikud olid lahkunud ja marodööritsesid. See oli õudne;" rääkis Anna.

Praegu kohtuvad küla elanikud mõlemalt poolelt kontrollpunktis, kuhu tuuakse humanitaarabi. Samuti vahetatakse seal uudiseid.

"Sidet ei olnud, nii et ma ei tea hetkel mitte midagi. Teisele poole jäid mu sugulased – vanemad, õde, õepoeg. See on raske. Ma ei oska midagi konkreetset sealsest olukorrast öelda," ütles Sergei.

Minut hiljem kohtas Sergei oma sõpra Viktorit, kes oli pidanud kuu aega elama küla teisel poolel Vene sõduritega kõrvuti.

"Nad kaevasid hoovidesse nii sügavad kaevikud, et ma ei tea, kuidas nüüd inimesed seal künda saaksid. Julmust eriti ei olnud, aga viimastel päevadel hakkasid nad varastama. Umbes 15 meest meie külast peeti kinni. Osa lasti hiljem vabaks, osa jäid kadunuks. Keegi ei tea, kus nad on;" rääkis Viktor.