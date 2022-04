Taliban keelas Afganistanis oopiumikaubanduse

"Kõik afgaanid on nüüd teadlikud, et mooni kasvatamine on riigis rangelt keelatud. Kui keegi rikub seadust, siis saak hävitatakse kohe. Seaduserikkujat koheldaks vastavalt šariaadiseadusele," teatas Talibani liider Hibatullah Akhundzada.

Taliban keelustas riigis narkootiliste ainete tootmise. Samuti on Afganistanis keelatud nüüd heroiini, hašiši eksport ja import, teatas The Times.

Taliban proovis moonikasvatust riigis välja juurida juba oma eelmisel valitsusajal. Pärast võimult kukutamist pöördus Taliban aga uimastikaubanduse poole. Selle käigus rahastas islamiorganisatsioon oma sõjategevust.

Afganistan on maailma suurim oopiumitootja. 2021. aastal teenis Taliban narkootikumide müügiga umbes 2,7 miljardit dollarit.

Kandaharis elav põllumees Abdul Rahman kritiseeris Talibani otsust. "Oleme moonide kasvatamiseks laenu võtnud. Kui see tegevus keelatakse, siis kaob meie sissetulek," ütles Rahman.