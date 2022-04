Tšehhi varustab Ukrainat nõukogudeaegsete tankidega

Tšehhi ametnike sõnul on riik saatnud Ukrainale ka haubitsaid ja soomukeid. Neid relvatarneid rahastavad Tšehhi valitsus ja eraannetajad.

Tšehhi ja Slovakkia kaaluvad samuti, et Ukraina saaks nende rajatistes parandada oma sõjatehnikat.

Ukraina on sõjategevuse käigus hõivanud 176 Venemaa tanki, 34 iseliikuvat suurtükki, 116 lahingumasinat, 23 raketiheitjat, selgub sõjalise analüüsi veebilehe Oryx andmetest. Paljud lahingumasinad vajavad aga remonti.

Venemaa raketirünnakud on suunatud peamiselt Ukraina kaitsetööstuse vastu. Seetõttu oleks Tšehhi ja Slovakkia koostöö väga väärtuslik, hindas The Wall Street Journal.

NATO idariikide ametnikud muretsevad, et lääneriikide relvatarned jõuavad Ukrainasse liiga hilja. "Ukraina kasutab päevaga samu palju relvastust, kui saab nädala jooksul," ütles üks Poola kõrge ametnik.

"Kahjuks on meie varud ammendunud ja proovime need asendada uute tarnetega USA-st. Kahjuks toimub kõik aeglaselt, kuid pärast Butša veresauna on see kiirenenud. Kui Prantsusmaa, Saksamaa või USA saadaks ühe elaniku kohta sama palju relvastust, oleks Ukraina juba vabastatud," ütles ajalehele The Wall Street Journal Sloveenia peaminister Janez Jansa.