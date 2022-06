Sõda suurendab riikide kaitse-eelarveid ja -toodangut, kuid hinnad kasvavad

Poola hangib juurde 500 USA mitmikraketisüsteemi HIMARS ja Patriot-rakette. Poola suurendab esimese riigina kaitsekulutusi kolmele protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Ka Leedu ja Läti jõuavad järgneva nelja-viie aastaga oma kaitsekulutustega sama protsendi lähedale.

"Leedulaste otsustest on teada, et nad kavatsevad juurde hankida soomukeid ilmselt nende 2. jalaväebrigaadi tarbeks ehk Saksa Boxereid. Ja liikursuurtükke Caesar ka ilmselt 2. jalaväebrigaadi tarbeks," rääkis riigikaitsekomisjoni aseesimees, reservkolonelleitnant Leo Kunnas.

Kõik need vajadused on dikteeritud Ukraina kogemusest. Seal on sõja praeguses faasis kaudtuli üks olulise läbimurde saavutamise võimekusi. Ka Eesti on selle oma võimekusnimekirja lisanud. Arvatavasti tuleb hakata peagi rääkima ka tankidest. Nendeta vastupealetungi läbi ei vii nagu näitab taas Ukraina kogemus.

"Ka tankidest lõpuks me ei pääse. Loomulikult hinnad tõusevad igal pool. Uued tankid meile ei ole jõukohased. Või siis tuleb leida poliitiline lahendus, et näiteks Saksamaa programmi raames Saksamaa oleks valmis osa Leopard-tankide hankimise kulud meile katma, aga see on kõrgetasemeline poliitiline otsus," ütles Kunnas.

Eesti kaitsehangete esimene lisapakett oli suunatud peamiselt laskemoonale ja on tarneootel, ütles kaitseinvesteeringute keskuse juht Magnus Saar. Teine, kaudtule, tankitõrje ja lühimaa-õhutõrje pakett on töös.

"Töö nende kallal aktiivselt käib. Ja eeldame, et sügise alguseks oleme enamuse asjadega sealmaal, et saab häid uudiseid tuua," ütles Saar.

Sõda suurendab kaitse-eelarveid ja kaitsetoodangut. Kui lepingute maht suureneb, muutub ka hind ja ooteaeg.

"Võib-olla järgmisel aastal näiteks, kui kõik on oma lepingud sõlminud, tootmiskapatsiteet on täielikult lepingutega kaetud, siis tekivad tõenäoliselt sellise probleemid, et spetsiifiliste materjalide kättesaadavus läheb väga halvaks või lähevad hinnad väga kõrgeks," rääkis Saar.

Eesti naabruses olevad kaitsetööstusriigid nagu Rootsi ja Poola suurendavad samuti nii tootmist kui ka nõudlust ning arendavad tehnoloogiaalast koostööd.