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Trump: Venemaa ei kavatse NATO territooriumeid rünnata

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/Pool/ABACA
Välismaa

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin ei ründa ühtegi NATO riiki ning vähendas meedias ilmunud teadete mõju, et CIA direktor John Ratcliffe hoiatas nädala alguses Venemaa ametnikke sellise rünnaku eest.

"Ta (Putin- toim) ei kavatse rünnata ühtegi NATO territooriumi," ütles Trump ajakirjanikele Ovaalkabinetis.

Varem samal päeval ütles Trump Axiosele antud telefonivestluses, et sellist rünnakut ei tule ja et Ratcliffe'i ei ole Moskvasse saadetud ühtegi konkreetset sõnumit edastama.

"Ratcliffe kohtub oma Vene kolleegiga iga kuue kuu tagant või kord aastas. Neil on väga head suhted. Mingit sõnumit ei olnud ja midagi ebatavalist polnud," ütles Trump uudisteväljaandele.

Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal.

Tegemist oli Ratcliffe'i esimese avalikult teadaoleva visiidiga Venemaa pealinna CIA direktorina. Tema visiit järgnes USA luure hinnangutele, mille kohaselt võib Vladimir Putin lähiaastatel panna proovile NATO otsusekindluse, korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu.

Lehe teatel muretsevad USA ametnikud, et surve all olev Putin võib proovida NATO otsusekindlust, korraldades näiteks piiratud sõjalise rünnaku või küberrünnaku. USA ametnikud kardavad, et võimalikuks sihtmärgiks võib olla mõni Balti riik.

Üks asjaga kursis olev allikas ütles Politicole, et kohtumise peamine eesmärk oli hoiatada Venemaad mistahes eskaleerivate sammude eest Balti riikide vastu.

The Wall Street Journal toob veel välja, et Putini otsustusprotsessi võib mõjutada ka kriitilise tähtsusega lääne laskemoona nappus. USA on pärast Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi Ukrainasse saatnud Kiievile suurel hulgal relvastust ja laskemoona. Lisaks on USA sõjalised ressursid nüüd seotud ka Iraani konfliktiga

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles kolmapäeval, et Ratcliffe kohtus Vene luureametnikega, kuid ei kohtunud Putiniga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters

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