Välismaale põgenenud ukrainlastest pool miljonit on kodumaale naasnud

Viimastel nädalatel on miljonid ukrainlased oma riigist põgenenud, kuid nüüd, mil Kiievi ümbrus on okupantidest vabastatud, on hakatud ka tagasi pöörduma.

Ukraina siseministeeriumi andmetel on pool miljonit ukrainlast oma riiki tagasi pöördunud.

Poolas Varssavi bussijaamas seisavad ukrainlased bussijärjekordades, et kodumaale naasta.

"Poolas võeti meid hästi vastu, aga me tahame koju, sinna, kus on meie pere, lapsed ja lapselapsed. See oli hea. Inimesed olid sõbralikud ja meil läks hästi. Aga nüüdseks oleme juba poolteist kuud eemal olnud. Me peame koju minema," rääkis Poolast tagasi Ukrainasse sooviv naine.

"Lähen koju, õpin meditsiini. Mul on ülikoolis paar asja vaja korda ajada. Ja ma tahan lihtsalt koju minna. Isegi kui saan seal olla vaid natuke aega. Ma pean saama bussile," ütles samuti Poolast Ukrainasse minev naine.