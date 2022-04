Tallinna bussijaam on sattunud põgenike surve alla

Graafiku järgi oleks Peterburi buss pidanud jõudma Tallinna kell 17 päeval, aga jõudis 21.30 paiku õhtul, reisijatest 25 olid sõjapõgenikud. Just Tallinna bussist on saanud Venemaale küüditatud ukrainlaste jaoks ainus pääsetee. Paljud neist jõuavad Eestisse tänu Venemaal tegutsevale vabatahtlike võrgustikule.

"Kodust lahkusime me 12. aprillil. Mulle öeldi, et on selline võimalus, saab sõita Ivangorodi ja tulla üle piiri ja siis läbi Baltikumi saab minna Varssavisse ja sealt ma saan minna juba kodumaale," rääkis Mariupolis elanud Sergei.

Eesti piirivalve mehe sõnul neile mingeid soovitusi ega juhiseid ei andnud.

"Seal öeldi, et kusagil on vabatahtlikud, aga kus nad on, otsige ise, kui jõuate, võib-olla on bussijaamas. Aga õnneks meil oli väga tore bussijuht, sügav kummardus ta ees, tema ütles, et teid keegi võtab vastu. Aga piiril öeldi, otsige, võib-olla leiate," kirjeldas Sergei.

Kiievist pärit Tallinna tehnikaülikooli doktorandi, vabatahtlik Mihhaili sõnul tegeleb sotsiaalkindlustusamet nendega, kes plaanivad Eestisse jääda või siin pikemalt peatuda, aga transiitreisijatega tegelemine on jäänud vabatahtlike õlule, kes aitavad neil öömaja leida või siis edasi liikuda.

"On vanaema, kellel on vaja osta bussipilet Varssavini. Kui ei ole pangakaarti, siis kuidas osta keset ööd Tallinnas piletit? See on raske. Ostsin talle äpiga pileti ja ta tagastas mulle raha kahe sendi täpsusega," rääkis Mihhail.

Tema sõnul soovis naine Varssavi kaudu jõuda Ukrainasse sugulaste juurde, aga on ka neid, kes ei tea, kuhu edasi minna. Kui Varssavist Euroopasse liikuvad põgenikud jõuavad bussijaama mõistlikul ajal, siis probleemid on tekkinud Peterburist tulijatega.

"Peterburi suunal tulevad bussid on Venemaa tollis - rõhutan, et mitte Eesti tollis, vaid Venemaa tollis - kinni. Olenevalt põgenike arvust, kes bussi satub, üle viie tunni. Eile oli, ma arvutasin ise, üks buss kinni ka üle kaheksa tunni," rääkis Tallinna bussijaama juhataja Airika Aruksaar.

Bussijaamas saavad põgenikud öö küll mööda saata, aga kuna tulijate arv on kiiresti kasvanud, siis püüdis bussijaam ametnikele probleemist teada anda ja see õnnestus pärast pühapäevast "Aktuaalse kaamera" kajastust. Nii on teist ööd põgenikel võimalus magada välivoodites ning kolmapäeva öösel tegelesid nendega Tervise Arengu Instituudi ja päästeameti töötajad.

Saabujate rekord oli teisipäeval, kui bussijaama jõudis ligi 80 inimest, kellest kümnendik jääb Eestisse kauemaks.