Tallinna-Stockholmi liinil sõidab aasta lõpuni üks reisilaev

Laev Victoria I, mis pidi alates selle aasta juunist asuma Baltic Queen'i kõrval teenindama Tallinna-Stockholmi laevaliini, ning mis praegu sõidab Tallinna ja Helsingi vahel kuni 21. aprillini, jääb seejärel seisma Tallinna sadamasse, teatas Tallink.

"Olles põhjalikult hinnanud võimalusi seda laevaliini (Tallinn-Stockholm – toim.) kasumlikult teenindada kahe laevaga tänases olukorras, mida kujundavad oluliselt tõusnud kütusehinnad ja muutunud geopoliitiline olukord, on saanud selgeks, et käesoleval ajal see ei ole paraku võimalik, " ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Viimati sõitis kaks Tallinki laeva Tallinna-Stockholmi liinil enne koroonapandeemia algust.