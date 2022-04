Alexela ootab valitsuselt tagatisi LNG-terminali ehitamiseks

"Aus vastus on see, et äriplaani täna ei ole. Ei saagi olla, sest puuduvad sisendandmed," rääkis Hääl esmaspäeval peetud riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon avalikul istungil.

Ta selgitas, et kõige olulisem on ettevõtte jaoks see, kuidas laheneb olukord, kui poliitiliste otsuste tulemusena Alexela rajatavat haalamispunkti enam ei kasutata. See vajaks riigipoolset finantsgarantiid, hinnavahe kompenseerimise mehhanismi või muud tagatist, märkis Hääl.

"Selles osas polegi vist täna lõplikku selgust, püüame seda Eleringiga leida – kuidas saaks finantsriskid tagatud, kuidas oleks võimalik haalamispunkti väljaehitamine turu vastu (turutingimustel - toim.) ellu viia," rääkis Alexela esindaja.

Tema sõnul oleks LNG terminal tehtav juhul, kui Balti riike ja Soomet ühendavalt regionaalselt gaasiturult välistatakse Vene gaas, kuna praegu katab Klaipedas asuv terminal ainult poole nelja riigi kogutarbimisest.

Hääl rõhutas, et Alexela suudab vajaliku taristu valitsuse seatud tähtajaks – 1. novembriks - valmis ehitada, kuna projekt, vajalikud materjalid ja tehnika selleks on tellitud ja tähtajad piisavad.