Sõda tõi kaasa huvi Ukrainasse vereannetamise vastu

Regionaalhaigla verekeskuse varud on Lellepi kinnitusel praegu stabiilsed. Kõige suurem vajadus on seal 0-negatiivse veregrupi järele.

Lellep rõhutas samas, et haiglate tööks on jätkuvalt vajalik regulaarne vere loovutamine ka teiste veregruppide puhul.

"Veri on bioloogiline materjal ja selle säilivusaeg on piiratud. Seetõttu peame me pidevalt oma varusid uuendama ja hästi oluline on see, et vere kasutamine ja kogumine oleks tasakaalus. Näiteks siin paar nädalat tagasi oli meil haiglas mitu 0-negatiivset ja B-negatiivset patsienti, rasket patsienti, kelle jaoks läks palju vastava grupiga verd ja seetõttu me ka pöördusime oma doonorite poole. Vahepeal oli 0-negatiivse osas seis suhteliselt kriitiline, aga ükski tellimus ei jää täitmata ja doonorid reageerisid," ütles Lellep.