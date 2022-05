Verekeskus leevendas geide piiranguid doonoriks hakata

Uuenenud reeglite kohaselt saab verd loovutada ka teise mehega seksuaalsuhtes olnud mees, kui viimasest sellisest seksuaalkontaktist on möödas vähemalt neli kuud. Sama pikk piirang kehtib ka naistele, kelle meespartneritel on olnud kontakt teise mehega.

"Kui siiani said verd loovutada vaid need mehed, kel oli seksuaalsuhtest teise mehega möödas vähemalt üks aasta, siis nüüdsest on see aeg asendunud nelja kuuga," sõnas regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja-ülemarst Gulara Khanirzayeva.

Ta märkis, et viimastel aastatel on vereloovutamise piiranguid riskikäitumisega doonoritele paljudes riikides üle vaadatud ja asendatud varem kehtestatud alaline vereloovutuskeeld ajutisega.

Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja doktor Pille Märtin ütles, et doonorilt võetud verd kontrollitakse alati enne patsiendile ülekandmist väga põhjalikult. Tehakse kindlaks, et veri on ohutu ning sellest ei ole tuvastatud haigustekitajaid.

"Meeste puhul, kes on olnud seksuaalkontaktis teise mehega, on teatud piirangud vereloovutamisele, sest neil on suurem risk saada mõni verega leviv haigus," põhjendas ta piirangu vajalikkust.

Nelja kuu möödumine viimasest seksuaalkontaktist on Märtini sõnul oluline seetõttu, et just nii pikk võib olla peiteaeg verega levivate nakkushaiguste puhul.

"Pärast peiteperioodi möödumist verd annetades võib olla kindel, et vere kontrollimise käigus on võimalikud haigustekitajad tuvastatavad ja seega ei ole ohtu, et doonorveri oleks selle saajale ohtlik," lausus ta.

Gulara Khanirzayeva sõnul nüüdisajastati Eestis vereloovutamise piiranguid teaduspõhistele teadmistele ning teiste riikide haigestumise trendidele ja kogemustele tuginedes. Otsust toetasid ka Eesti uuemad epidemioloogilised andmed ning paranenud on ka doonorivere testimiseks kasutatavad tehnoloogiad.

Verd ei tohi ka edaspidi loovutada süstivad narkomaanid ja tasu eest seksuaalteenuste osutajad, HI-viirusega nakatunud või endal HI-viirust kahtlustavad, B- või C-hepatiiti põdenud või nende viirustega nakatunud või neid viiruseid endal kahtlustavad isikud.

Selliste piirangute eesmärk on tagada haigetele ohutud vereülekanded.