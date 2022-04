Zelenski teatas Putini liitlase Medvetšuki arreteerimisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et Ukraina eriteenistus SBU tabas tagaotsitava oligarhi Medvetšuki. Zelenski postitas Telegramis ka pildi käeraudades Medvetšukist.

Käeraudades oligarhist postitas pildi ka SBU, kelle sõnul oli Medvetšuk end maskeerinud Ukraina armee vormiga.

"Sa võid olla Vene-meelne poliitik ja töötada aastaid agressorriigi heaks. Sa võid end peita õiguse eest. Sa võid isegi kanda Ukraina armee vormi, et end varjata. Kuid kas see aitab sind karistuse eest põgeneda? Üldsegi mitte! Käerauad ootavad sind," kirjutas SBU oma sotsiaalmeedia kontol.

Medvetšuk on ülemraada erakonna Opositsioonilise Platvormi Eluks juht ning Moskva-meelne oligarh, kellel on lähedased sidemed Venemaa president Vladimir Putiniga, kes arvatakse olevat Medvetšuki tütre ristiisa.

Ukraina võimud süüdistasid mullu Medvetšukki riigireetmises ning ta paigutati koduaresti. Võimude teatel põgenes Medvetšuk kolm päeva pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ning ta oli sellest saadik Ukrainas tagaotsitav.

Zelensky's official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin's close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq