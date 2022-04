USA teatas täiendavast 800 miljoni suurusest sõjalisest abist Ukrainale

800 miljoni dollari väärtuses abipakett sisaldab suurtükisüsteeme ja laskemoona suurtükkidele ning soomustatud transpordisõidukeid.

USA president teatas uuest abipaketist telefonikõneluses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Koos uue abipaketiga on USA alates Venemaa sissetungist Ukrainale andnud sõjalist abi 2,4 miljardi dollari eest.

