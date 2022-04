Öiste bussidega Venemaalt saabuvad ukrainlased võivad jääda vajaliku abita

Kuigi piiripunktides jagatakse Ukrainast saabunud põgenikele infot, on öösel Tallinna bussijaama saabujad siiski teadmatuses ja osadel on otsa saanud ka viimased säästud. Hilistel tundidel info jagamise ja vee ning toidukaupadega aitamise on enda peale esialgu võtnud vabatahtlikud.

Kuigi põgenike bussidega Eestisse toomine on lõppenud, saabub bussijaama siiski iga päev nii transiidil olevaid kui ka Eestisse jäävaid põgenikke.

Varasemast rohkem jõuab põgenikke Eestisse ka Venemaa kaudu, kust bussid saabuvad Tallinna ka öösiti, mil infopunktid ja vett ning esmavajalikku müüvad kioskid on suletud. Nii puudub saabunud põgenikel võimalus küsida infot ja teha hädapäraseid oste.

"Nad ei tea, kuhu minna, kassad ei tööta, WC ei ole tasuta. /.../ Kui nad tahavad organiseerida transporti, siis see on järgmise päeva jooksul. Minna nendel ei ole kuhugi ja raha, kas neil on mingi Vene raha või Ukraina raha, mida vahetada ka öösel kuskil ei saa, osad kaardid töötavad, osad ei tööta," loetles vabatahtlik Tatjana Švetsova saabujate muresid.

Nii on sotsiaalmeediast põgenike abivajaduse kohta infot leidnud Tatjana ja teised vabatahtlikud aidanud põgenikel öösel lähedal asuvast ööpäevaringselt avatud toidupoest süüa ja vett hankida, osta sõidupileteid ja leida majutust. Osad põgenikud veedavad aga oma öö järgmist bussi oodates bussijaamas.

"Me teame ka, et antakse piiri peal bussides inimestele infot, et need kogunemispunktid on Tartus ja Pärnus. Nad ei tea, et see Pärnu on kohe peale Ikla piiriületust poole tunni pärast, nad sõidavad sealt mööda. Tegelikult on see absurd, et Tallinna bussijaamas kui logistilises keskuses reisimiseks nii siit välja kui ka Eestis laiali sõiduks ei ole mitte mingit adekvaatset infot," ütles T grupi tegevjuht Airika Aruksaar.

Aruksaare sõnul on nad võtnud ühendust riigiasutustega ja pakkunud võimalust bussijaama infopunkt luua. Siiani seda tehtud ei ole.

"Kui sa tead, et õhtul kell 11 tuleb Narva piirist üle buss, mis tuleb Peterburist 20 põgenikuga, siis kui keeruline oleks riigil tulla sellele bussile neli tundi hiljem bussijaama vastu. Nad ei mõtle öösel kell kolm välja, kuhu siit minna," ütles Aruksaar.

Sotsiaalkindlustusamet kinnitab, et piiril uuritakse põgenikelt nende abivajaduse kohta. Kõik mured, mis edasisel teekonnal esineda võivad, ametini aga ei jõua.

"Kui need inimesed on Tallinnas olles avastanud, et neil tegelikult abivajadus ilmneb, tõenäoliselt oleks siis vaja otsa vaadata sellele protsessile, mis puudutab piiripunktis nende inimestega rääkimist. /.../ Kui see läheb suuremõõtmelisemaks, massilisemaks olukorraks, me kindlasti sellele koostöös omavalitsusega otsa vaatame ja teeme seda juba järgmise nädala alguses," rääkis sotsiaalkindlustusameti hädaolukorra sotsiaalkaitsegrupi juht Mari Tikerpuu.