Arendajad ehitavad Tallinna bussijaama kõrvale üürimaja

Juhkentali 48 asuvale kinnistule on kavandatud kaheksakorruseline hoone koos maa-aluse parklaga. Hoone alumistele korrustele on planeeritud äri- ja teeninduspinnad ning kõrgematele korrustele ja hoovi poole kavandatakse üürikodusid, teatas Liven.

Arenduse arhitektuurilahenduse autor on Apex Arhitektuuribüroo. Kinnistu suurus on 5092 ruutmeetrit ning arendus on planeeritud valmima 2027. aasta lõpus.

"Üha rohkem inimesi soovib elada hästi läbimõeldud ja kvaliteetses kodus ka siis, kui nad ei plaani seda osta," ütles Liveni tegevjuht Andero Laur.

"Meil on hea meel koos Liveniga rajada üürimaja just Tallinna kesklinna, kus nõudlus üürikodude järele on kõrge, kuid kus terviklikke üürimaju on rajatud vähe," lausus Lumi Capitali partner Martin Rekor.

Alal, kuhu üürimaja kerkib, oli veel selle kümnendi alguses busside parkimisplats, kui Liven ütles 2022. aasta oktoobris bussijaama omanikuga T Grupiga lepingu üles ning teatas, et kavatseb sinna ehitada kortermaja.

T Grupi tegevjuht Airika Aruksaar ütles toona ERR-ile, et see pole jätkusuutlik lahendus ning seab ohtu kogu Tallinna bussijaama eksistentsi. T Grupp pöördus ka rahandusministeeriumi poole, et too algataks riigi eriplaneeringu, millega saaks otsustada, kas bussijaam jääb ikka praegusesse paika ning kas kinnisvaraarendajale kuuluv busside parkimisplats, kuhu too tahab kortermaja ehitada, peaks ka edaspidi jääma busside jaoks. Riik eriplaneeringu algatamiseks põhjust ei näinud.