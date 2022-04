IAEA taastas ühenduse Tšornobõli tuumaelektrijaamaga

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel on taasloodud side agentuuri ja Tšornobõli tuumaelektrijaama vahel Ukrainas, mis katkes Vene vägede tegevuse tõttu 10. märtsil.

"See ei olnud ilmselgelt jätkusuutlik olukord ja on väga hea uudis, et reguleeriv asutus saab nüüd vajaduse korral tehasega otse ühendust võtta," ütles IAEA peadirektor Rafael Grossi avalduses.

Grossi lisas, et veel sel kuul läheb Tšornobõli ekspertide rühm, et hinnata olukorda.

Vene väed hõivasid Tšornobõli kohe sissetungi alguses Ukrainasse, hoidsid seda enda valduses viis nädalat ja lahkusid sealt 31. märtsil. IAEA kaotas ühenduse tuumaelektrijaamaga 10. märtsil.

Tšornobõli tuumaelektrijaama hoidsid Vene vägede kontroll alla töös sealsed ukrainlastest töötajad, kuid tegid seda vahetusteta.

Agentuur ei saanud kaugandmeedastust oma Tšornobõli tuumaelektrijaama paigaldatud seiresüsteemidest, kuid need andmed edastati IAEA peakorterisse teistest Ukraina tuumaelektrijaamadest.