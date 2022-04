Hiina rahvaarv võib väheneda juba 2022. aastal

Hiinas sünnib üha vähem lapsi. Eelmisel aastal sündis Hiinas 10,62 miljonit last. 2020. aastal sündis 12 miljonit last ja 2019. aastal sündis 14,65 miljonit last. Maailma rahvarohkemat riiki ootavad ees suured demograafilised väljakutsed, vahendas The Times.

"65-aastaste ja vanemate inimeste arv ületas 2021. aastal 14 protsenti rahvastiku koguarvust. Hiina on vananev ühiskond," ütles Hiina sotsiaalteaduste akadeemia sotsiaaluuringute juht Zheng Bingwen.

Zhengi sõnul on 2035. aastal enam kui 20 protsenti elanikkonnast üle 65-aastased.

2021. aastal kasvas Hiina rahvaarv 480 000 inimese võrra. Aastakümneid kehtis Hiinas ühelapsepoliitika. Riigis on mehi tunduvalt rohkem kui naisi.

Rahvastiku vananemine vähendab ka Hiina majanduse konkurentsivõimet. "Rahvastiku vananemine toob kaasa säästude vähenemise, kus perekondade laenukoormus kasvab," ütles Zheng.

Zhengi sõnul peab valitsus demograafilise kriisiga toimetulemiseks looma pensionisüsteemi.

Koroonaviiruse epideemia mõju Hiina elanikkonna arvule on ebaselge. Demograafide sõnul pandeemia pärsib uute sündide arvu. Hiina jätkab siiski karmi koroonapoliitikat.