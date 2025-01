Hiina rahvaarv vähenes kolmandat aastat järjest

Hiina rahvaarv vähenes 2024. aastal kolmandat aastat järjest, surmade arv ületas sündimuse mõningase kasvu ning eksperdid hoiatavad, et see trend lähiaastatel kiireneb.

Riiklik statistikabüroo teatas reedel, et Hiina elanike koguarv langes 2024. aastal 1,39 miljoni võrra 1,408 miljardile, võrreldes 1,409 miljardiga 2023. aastal.

Hiina rahvastikuandmed tugevdavad kartusi, et maailma suuruselt teine ​​majandus on hädas, kuna töötajate ja tarbijate arv väheneb. Tõenäoliselt tekitavad niigi võlgades omavalitsustele lisapingeid ka eakate hooldus- ja pensionihüvitiste suurenevad kulud.

Hiina sündide koguarv oli mullu 9,54 miljonit võrreldes 9,02 miljoniga 2023. aastal, teatas statistikaamet. Sündimuskordaja tõusis 2024. aastal 6,77 sünnini 1000 inimese kohta võrreldes 6,39 sünniga 1000 inimese kohta 2023. aastal.

Surmajuhtumite arv oli 2024. aastal 10,93 miljonit võrreldes 11,1 miljoniga 2023. aastal.

Hiina sündimus on aastakümneid langenud nii aastatel 1980–2015 rakendatud ühe lapse poliitika kui ka kiire linnastumise tõttu. Nagu naaberriikides Jaapanis ja Lõuna-Koreas, on suur hulk hiinlasi kolinud küladest linnadesse, kus laste saamine ja nende kasvatamine on kallim.

Lastehoiu ja hariduse kõrge hind, töökohtade ebakindlus ja majanduse aeglustumine on samuti heidutanud paljusid noori hiinlasi abiellumast ja peret loomast.

Demograafide sõnul süvendavad probleemi sooline diskrimineerimine ja traditsioonilised ootused naistele kodu eest hoolitseda.

"Suur osa Hiina rahvastiku vähenemise põhjustest on struktuursed: ilma põhjapanevate struktuurimuutusteta – alates sotsiaalse turvavõrgu tugevdamisest kuni soolise diskrimineerimise kaotamiseni – ei saa rahvastiku vähenemise trendi tagasi pöörata," ütles USA Michigani ülikooli sotsioloogiadotsent Yun Zhou.

Sündide arvu mõningase taastumise 2024. aastal tõi kaasa 12,4-protsendine abiellumiste kasv 2023. aastal, sest palju pulmasid lükati koroonapandeemia tõttu edasi. Aga demograafide sõnul peaks sündide arv 2025. aastal taas langema.

Abielud on Hiinas sündimuse kõige olulisem näitaja, sest üksikutel naistel ei ole võimalik saada lapsekasvatustoetust.

Hiina võimud avalikustasid 2024. aastal rea meetmeid sündimuse suurendamiseks. Detsembris kutsusid nad kolledžeid ja ülikoole üles integreerima oma õppekavadesse kursusi abielu ja armastuse kohta, et edendada positiivseid seisukohti abielu, armastuse, viljakuse ja perekonna suhtes.

Novembris kutsus keskvalitsus kohalikke omavalitsusi üles suunama ressursse rahvastikukriisi lahendamisele ning levitama mõtteviisi "õiges vanuses" laste sünnitamise ja abiellumise suhtes.

Reproduktiivses eas (15–49-aastaste) Hiina naiste arv langeb prognooside kohaselt sajandi lõpuks enam kui kahe kolmandiku võrra ehk alla 100 miljoni.

Eeldatakse, et pensioniealine elanikkond, kes on 60-aastased ja vanemad, kasvab 2035. aastaks enam kui 400 miljonini praeguselt 280 miljonilt.

Hiina Teaduste Akadeemia prognoosi kohaselt saavad pensionisüsteemi vahendid 2035. aastaks otsa.

Andmed näitasid, et 2024. aastal oli umbes 22 protsenti Hiina elanikkonnast ehk 310,31 miljonit inimest vähemalt 60-aastased, 2023. aastal oli neid 296,97 miljonit.

Linnastumine kiirenes ka linnades elavate inimeste arvu kasvuga 10,83 miljoni võrra 943,3 miljonini. Maaelanikkond vähenes samal ajal 464,78 miljonini.