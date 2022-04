Novus: enamik rootslasi on NATO-ga liitumise poolt

Esimest korda on Rootsis NATO-sse kuulumise pooldajaid rohkem kui selle vastaseid. Rootsi liitumist alliansiga soovib 51 protsenti SVT tellitud ja uuringufirma Novus läbiviidud küstlusele vastanuist.

Veidi rohkem kui nädal tagasi pooldas 45 protsenti rootslastest NATO liikmestaatust. Nüüd on toetus esimest korda tõusnud üle 50 protsendi.

Toetus kasvas hüppeliselt pärast Soome peaminister Sanna Marini visiiti Stockholmi ja ühist pressikonverentsi peaminister Magdalena Anderssoniga.

Soomet peetakse NATO-le lähenenuks, mis võib suurendada ka Rootsi jah-sõna tõenäosust. Soome "jah" liikmelisusele avaldaks ka suurt mõju Rootsi avalikule arvamusele.

"NATO pooldajate hulk võib tõusta 64 protsendini, kui Soome seda teeb," ütleb Novuse tegevjuht Torbjörn Sjöström.

Sanna Marini sõnul on Soome sõnumit NATO kohta oodata mõne nädala jooksul. Rootsis on praegu valmimisel julgeolekupoliitiline analüüs.

Novuse andmetel on Rootsi NATO liikmelisuse vastu kindlalt 24 protsenti kodanikest, mis võrreldes viimase küsitlusega näitab kerget langust. Seda on märgata muuhulgas Sotsiaaldemokraatide valijate seas.

"Sotsiaaldemokraatidest valijate osakaal liikmeksastumise poolt ei ole suurenenud, küll aga on vastuolnute osakaal vähenenud ja ka kõhklejaid on rohkem," ütles Sjöström.

Pooled rootslased usuvad, et NATO liikmelisus suurendaks Rootsi julgeolekut, 19 protsenti usub, et julgeolekuolukord jääb samaks ja 16 protsenti usuvad, et liikmelisus vähendaks Rootsi julgeolekut.