Ukraina põgenike lapsed saatsid Eesti jalgpallurid mänguplatsile

Tuulisele ilmale vaatamata osalesid paarkümmend Ukraina last FC Flora ja FC Levadia mängu avatseremoonial. Vanemad lapsed kandsid lippe ja väiksemad sammusid mängijatega käsikäes. Saša jaoks oli päev väga eriline.

"Selline tunne on nagu ma ise mängiksin ja see on väga lahe," ütles ta.

Saša elab emaga Lääne-Harju vallas. Ema sõnul meeldib poisile jalgpall väga.

"Suurema osa ajast ma olen tööl, aga nädalavahetustel proovime välja minna. Tahtsime midagi vaatama minna. See on esimene üritus, kuhu läksime. Lapsel on hea meel, sest ta mängis Ukrainas ka jalgpalli ja kui ta nägi suurt staadionit ja jalgpallionusid, siis oli ta kirjeldamatult õnnelik. Ja nüüd ta saab väljakule, seda ootas ta kaua," rääkis Irina.

Lääne-Harju vallas elab umbes 250 Ukraina sõjapõgenikku. Valla koolides ja lasteaedades käib pea 60 last.

"Kõik põgenikud, kes tahavad, on saanud tööle ja lapsed on saanud koolidesse-lasteaedadesse. Elu on hakanud toimima, nad hakkavad nagu tavalised meie ühiskonnaliikmed olema juba," ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Ettepanek, et sõjapõgenikud saavad osaleda jalgpallimängul, tuli vallavanema sõnul meeldiva ehmatusena.

"Abi tuleb päris palju tegelikult. Neid kaasatakse võimalikult palju igasugustesse erinevatesse tegevustesse ja üritustesse. Nad on isegi kohati erinevate abipakkumistega ülekoormatud, et ei tea enam, kuhu valida, kas lähme sinna või läheme sinna. Aga jah, väga super. Tänud kõikidele abipakkujatele," rääkis Saat.

Idee algataja, Flora kogukonnajuht loodab, et edaspidi kaasatakse põgenikke ka teistele spordialadele.