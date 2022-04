Otepää pole mahutanud suurt osa sõjapõgenikest lapsi kooli ega lasteaeda

Otepää vallas on praeguseks sõjapõgenikke kaheksa protsenti valla elanikkonnast, mis tähendab, et põgenike osakaal on seal üks Eesti suurimaid. Kuigi osa põgenikke plaanib pikaajalise majutuse mõnes suuremas linnas leida, on ka neid, kes sooviksid jääda ühte piirkonda paigale. Kõigile saabujatele ei ole väikses vallas aga ei tööd ega koolikohti.

"Ma pakun, et siin keegi ei vii last kooli, sest ma saan aru, et kohti ei ole," ütles sõjapõgenik Natalka.

"Otepääl on 350 inimest esmamajutusel ja nendest sada on alaealised. Kui täna Otepää valla kooli ja lasteaiakohti vaadata, siis neil ei ole seal tõesti vabu kohti. Ma peale Otepää näite ei oskagi öelda, kus oleks nii teravalt tulnud välja, et on palju lapsi üldse teenuseta," rääkis haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld.

Haridusteel laste toetamine erineb riigi eri piirkondades. Kui suuremates linnades saavad õpilased koolist abi ja toetust ka distantsõppel õppides, siis Otepää lähistel praegu veel riigi pinnal ööbivad ukrainlased õpetavad enamasti lapsi ise.

"Siin neil on õpe veebis. Kaasas on vihikud, raamatud ja siin vaikselt õpivad emaga. Õpetajad saadavad infot ja veebilehekülgi, kust saaks õppida ja ongi kõik," rääkis Jelena.

Kuna lapsevanemad peavad lastega ajutistes majutusasutustes olema, on ka töö leidmine niigi väikses piirkonnas keerulisem. Leidmata töö tõttu jääb probleemiks ka alalise elukoha leidmine, mida vallavanem peab aluseks koolikoha pakkumisel.

"Kui tööandja on andnud neile elukoha näiteks või nad on ise leidnud elukoha ja kirjutanud ennast meie elanikuks, siis nemad on saanud ka kooli ja lasteaeda. Hotell ei ole püsieluruum. Neil ei ole püsivat elukohta meie territooriumil ja meile ei maksa keegi koolikoha raha kinni," rääkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

"Põhihariduses on koolikoha pakkumise kohustus siiski olemas kohalikul omavalitsusel. Isegi kui nad ei ole sinna rahvastikuregistrisse kantud, siis kooli nad ikkagi peavad saama. Ka need lapsed, kes siin Tallinnas elavad laeva peal, saavad Tallinna linnalt koolikoha. Riik kompenseerib ikka nii lasteaiakoha kui ka koolikoha. Lapsevanem ei saagi ju kunagi tööle, kui ta laps lasteaeda ei saa, et see on ju ka surnud ring," rääkis Põld.

Ta lisas, et hiljemalt sügiseks tuleb kõikidele sõjapõgenikele koolikoht tagada. Kui praegu Otepääl elavad põgenikud soovivad jääda samasse kohta, tuleb tema sõnul sinna kooli- ja lasteaiakohi juurde luua.