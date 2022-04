EAS turismi elavdamiseks Eesti turvalisusele rõhuvat kampaaniat ei plaani

"Spetsiifiliselt turvalisusele rõhuvat kampaaniat ei ole meil tõesti plaanis ja seda ka põhjusel, et meie uuringud on näidanud, et liialt turvalisusele rõhumine tekitab ebakindlust just nimelt turvalisuses, sest tekib küsimus, miks on seda eraldi vaja rõhutada," ütles EAS-i pressiesindaja Martin Altraja ERR-ile.

Ta lisas, et siiski rõhutab EAS eri kanalites positiivset Eestis toimuva kohta. "Me teeme siia rohkem pressireise ja tootetutvustusreise kui varem, toome välisajakirjanikud kohale ja laseme neil turvalisust endal kogeda," märkis Altraja.

EAS-i juhatuse liige Sigrid Harjo ütles üle-eelmisel nädalal ERR-ile, et suuremad reisikorraldajad Saksamaal on kogu Baltikumi võtnud oma pakkumistest välja.

Sõda on kaugemaid reisijaid ehmatanud

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskuse juht Liina Maria Lepik ütles ERR-ile, et Ukraina sõda on kaugemate turgude reisijaid ehmatanud. "Esmased mõjud on näha pakettreisides ja kruiisireisides," märkis Lepik.

Ta rõhutas siiski, et kruiisireisid jäävad ära seetõttu, kuna Peterburi jääb nüüd kruiisi sihtpunktidest välja ja siis tühistatakse kogu broneering.

"Reisikorraldajate poolelt on olnud kõige tundlikum turg Saksamaa, kus suuremad reisikorraldajad on Baltikumi müügi peatanud. Aga ei tohi unustada, et pakettreiside tarbija on peamiselt vanem ja konservatiivsem reisija, nooremate individuaalreisijate suhtumist saame näha mai alguses, kui statistikaamet avaldab märtsikuu turismitulemused. Aga praegu teadaolev statistika Tallinna Sadamalt ja lennujaamalt kinnitab siiski meie rõõmuks reisimisaktiivsust," rääkis Lepik.

Lepik ütles, et EAS on reisikorraldajatega suheldes neile selgitanud, et Tallinn on Kiievist sama kaugel kui Berliin. "Me rõhutame, et kui me loobume üksteise juurde reisimast ainult hirmu ja eelarvamuste tõttu, siis sisuliselt sanktsioneerime üksteist," lausus Lepik.

"Aga saame vastukaaluks hoida Eestit pildis positiivsete uudistega nagu Michelini restoranigiidi Eestisse laienemine või ka Radisson Collectioni 5* hotelli avamine mais. Need ja paljud üritused, teised positiivsed uudised aitavad kaasa hirmu maandamisele ja näitavad, et Eestil läheb hästi," sõnas Lepik.

Fookuses uued turud

Lepiku sõnul lõpetas EAS sõja algul üleöö tegevused Venemaa turismiturul ning suunas oma tähelepanu uutele turgudele.

"Üldiselt meie lähiriikide, eriti Soome, Läti, Leedu ja Poola, turistid hindavad olukorda adekvaatselt ning lähiriigid on endiselt meile prioriteet. Esimesed signaalid annavad lootust, et soomlane on taas liikvel ja aasta esimestel kuudel tegid näiteks Läti turistid kõigi aegade külastusrekordi, mis ületas ka senise parima 2019. aasta rekordi.

Lepiku sõnul on suurenenud reisimine ka Hispaaniast ja Prantsusmaalt ning Kesk-Euroopast. "Aga muudel Euroopa turgudel kraadime hirme, valmisolekut pidevalt ning oleme muutnud nii oma kampaaniate aegu kui ka sõnumeid, mis oleksid olukorrale vastavad ega mõjuks kohatult," selgitas ta.

Koroona muutis paindlikuks

Lepik rääkis, et kaks aastat väldanud koroonapandeemia on EAS-i muutnud väga paindlikuks ja kiiresti reageerivaks.

"Nii kui mõni sihtturg avaneb, turundame seal jõuliselt, kuid peame olema valmis ka kiirelt pidurit vajutama või muutma plaane," lausus ta.

"Näiteks kui koroonapandeemia ajal said esimesena liikuma Iisraeli inimesed, siis tegime digikampaania ka Tel Avivi inimestele. Kui avatakse mõni otselennuliin, siis oleme sihtkohas digiturundusega nähtavad ka meie. Teeme oma sihtriikides ja peamiselt digikanalites kampaaniaid pidevalt ning ainuüksi sõjahirmust kannustatud kampaaniaid meil plaanis ei ole," rääkis Lepik.

"Pigem tiivustame Eestisse tulema läbi positiivsete uudiste ja ürituste. Küll aga anname oma külalistele ja välispartneritele argumente ja rahustavaid mõtteid nt selle kodulehega," lõpetas Lepik.

Tallink: reisijate arvud hoopis kasvavad

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles aga, et reisijatearvud olid möödunud aasta sama perioodiga võrreldes suuremad.

"Esimese kvartali numbrid näitavad, et hetkest, mil piirangud meie lähiriikides leevenesid ja oli märgata omikroni tüve laine taandumist, on hakanud vastavalt suurenema ka meie reisijate arvud. Reisijate tänane huvi annab meile lootust, et taastumine saab järgmistes kvartalites olema kiirem, kui varasemalt lootsime ja selle nimel ka esimeses kvartalis laevade tehniliste hooldustega ka pingutasime," sõnas Link.

Lihavõtte nädalavahetusel oli Linki sõnul Tallinna-Helsingi liinil juba esimest korda pärast koroonapandeemia algust väljumisi, kus pardal oli maksimaalne reisijate arv.

Link märkis, et uusi liine sel suvel plaanis avada ei ole, erikruiisid toimuvad Ahvenamaale ja Gotlandile. Riia-Stockholmi liini ei saa aga avada kütuse ja muude hindade kallinemise tõttu.