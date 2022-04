Sõjahirm tõrjub Eestist turiste, tudengeid ja investeeringuid

Venemaa rünnak Ukrainale on toonud hirmu, et ka Baltimaades võib sõda puhkeda ning see hirm tõrjub Eestist turiste, tudengeid ja investeeringuid. Samas rõhutavad Eesti esindajad julgeolekuohu tõsidust, et sundida liitlasi oma panust heidutusse tõstma

Kolmapäeval kordas pressikonverentsil kaitseväe juhataja asetäitja Veiko-Vello Palm pressikonverentsil: "Tänasel päeval meil otsese sõjalise kallaletungi ohtu ei ole."

Siiski on Venemaa kallaletung Ukrainale tekkitanud just välismaal hirmu, et Balti riikides võib sõda puhkeda. Näiteks on kahanenud välistudengite huvi.

Tartu Ülikooli vastuvõttutalistuse juhataja Tuuli Kaldma toob magistriõppe põhjal näite. "Võrreldes eelmise aastaga vähenes avalduste arv 40 protsenti. Sõda Ukrainas on ilmselgelt meie rahvusvahelist vastuvõttu mõjutanud. On näha, et sihtgrupp, kes meile kandideerib võib tunda, et see piirkond siin ei ole kõige turvalisem hetkel."

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles ERR-ile, et sõjaoht mõjutab ka välisinvesteeringuid.

"Eelkõige uued koostööpartnerid, keda täna väga palju otsitakse. Soovitakse asendada kas turu mõttes Venemaad, Valgevenet, Ukrainat või siis tarneallikate mõttes. Eesti ettevõtjate suunas vaadatakse üsna umbusklikult, et mis teil seal ikka toimub. Ka see on üsna tavaline, et küsitakse ettemaksu või mingisugust täiendavat garantiid," kirjeldas Palts.

Eesti ettevõtluse turundamine välismaal on suuresti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) teha. EAS-i juhatuse liige Sigrid Harjo ütles, et esimesena tühistavad kartusest reise turistid.

"Me juba teame, et suuremad reisikorraldajad Saksamaal on kogu Baltikumi, mitte ainult Eesti, võtnud oma pakkumistest välja," ütles Harjo. "Ka näiteks kruiisilaevade arvu vähenemine toimub, sellepärast, et olime ühise marsruudil Peterburiga."

Selleks, et kinnitada Eesti kuvandit kui turvalise kohana, räägitakse edukatest näidetest.

"Hästi tänuväärne oli Michelini restoranide hindamise süsteemi laienemine Eestisse. Kuna Michelin on restoranide maailmas kõige tuntum ja hinnatum, siis see näitab hästi, et tegu on kvaliteetse sihtkohaga ja kindlasti see tõstab meie piirkonna usaldusväärsust. Näitab meid igati lääne kultuuriruumi osana," selgitas Harjo.

Turundajatel on praegu tasakaalu leida keeruline. Eesti esindajad on rahvusvaheliselt rõhutanud, et kui ukrainlased sõja kaotavad, ründab Venemaa mujal uuesti ning seetõttu on oluline Ukraina aitamine ja NATO tugevdamine. Seda tõdemust ei taheta pisendada.