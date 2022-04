Maailmapank: Ukraina sõda põhjustab viimase 50 aasta suurima hinnatõusu

"Hinnatõus põhjustab tõsiseid humanitaarseid tagajärgi. Leibkonnad kogu maailmas tunnevad, et elu läheb kallimaks," ütles Maailmapanga uuringu kaasautor Peter Nagle.

Nagle sõnul tuleb muret tunda kõige rohkem vaesemate leibkondade pärast. "Nad kulutavad suurema osa oma sissetulekust toidule, seetõttu on nad hinnatõusu suhtes eriti haavatavad," ütles Nagle.

Maailmapanga hinnangul tõusevad energiahinnad 50 protsenti, see suurendab kodumajapidamiste ja ettevõtete kulutusi.

Euroopas kallineb maagaasi hind enam kui kaks korda. Maailmapanga prognooside kohaselt langeb gaasi hind järgmisel ja 2024. aastal, kuid hinnad jäävad 15 protsenti kõrgemaks kui eelmisel aastal, vahendas BBC.

Maailmapanga hinnangul püsivad naftahinnad kõrgel kuni 2024. aastani. See kiirendab inflatsiooni veelgi.

Maailmapank hoiatas samuti, et toiduainete hinnad tõusevad järsult. ÜRO hinnaindeks näitab juba praegu, et need on vähemalt viimase 60 aasta kõrgeimal tasemel.

Nisu hind tõuseb 42,7 protsenti, odra hind 33,3 protsenti, kanaliha hind 41,8 protsenti, teatas Maailmapank.

Enne sõjategevuse puhkemist moodustasid Venemaa ja Ukraina investeerimispanga JP Morgan andmetel 28,9 protsenti ülemaailmsest nisuekspordist.

Nisu on üks raskemini asendatavaid põllumajanduse ekspordiartikleid. Halvad ilmastikutingimused Põhja-Ameerikas ja Hiinas suurendavad tõenäoliselt veelgi Ukraina tarnete vähenemise mõju, hindas Bank of America.