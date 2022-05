Zelenski kutsus Steinmeieri Kiievisse

Steinmeier helistas neljapäeval Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. 45-minutilises vestluses kinnitas ta Zelenskile Saksamaa täielikku toetust, vahendas Der Spiegel. Telefonikõne on märk mõlema poole pingutustest ületada hiljutised pinged ja leida tee tagasi mõistlikku õhkkonda, kirjutas Saksa väljaanne.

Steinmeieri ja Zelenski telefonikõne võib nüüd jää sulama panna. "Kõik varasemad ebakõlad on ära klaaritud," rõhutas Steinmeieri pressiesindaja.

Telefonikõnes Steinmeieriga kutsus Zelenski presidenti ja kogu Saksamaa ladvikut Ukrainasse. Kas Steinmeier kavatseb ise Kiievisse sõita, on veel ebaselge, samas on nüüd kadunud kantsler Olaf Scholzi moraalne takistus Zelenskit külastada. Nimelt oli Scholz varem öelnud, et kui Steinmeier ei ole Kiievisse oodatud, ei saa ka tema diplomaatilisest hierarhiast johtuvatel põhjustel sinna sõita.