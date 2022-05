Pärnumaal toimus kolmepäevane riigikaitseõpetuse laager

Teise päeva õhtupoolikuks olid laagrilised end juba mitme alaga kurssi viinud ja parasjagu koguneti Raeküla männikusse, et orienteerumisega tutvust teha. Kaitseliidu Pärnumaa malev on igal aastal korraldanud laagreid neile õppuritele, kellele maleva liikmed riigikaitseõpetust annavad.

"Selle otsuse valguses, et kaitseliit korraldabki ainult neid laagreid, siis on siin lisaks meie koolidele, keda me ise õpetame, ka Tallinna koolid. Kokku kümme kooli, kolm neist on Tallinnast," ütles Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil.

Miil ütles, et riigi raha kasutamise koha pealt on kahtlemata õigem, et laagrite korraldamine kaitseliidule anti. Nii on ka probleemide puhul lihtsam asju kontrollida. Õpilased olid laagriga rahul.

"Mulle meeldis, kui me tutvusime relvadega lähemalt. See oli see, mille pärast ma selle aine valisin. Kunagi mõtlesin, et tahaksin politseiks saada," ütles Pirita majandusgümnaasiumi õpilane Claudia Victoria Saks.

"Kui nägin, et aasta algul valikainete nimekirjas oli riigikaitse, siis kohe pakkus väga suurt huvi. Mõtlesin, et teema huvitab ja kohe teadsin, et laager tuleb ka aasta lõpu poole ja kohe tahtsin tulla," ütles Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilane Reinhard Rebane.

"Mind on alati huvitanud riigikaitse ja sõjaline tegevus. Riviõpe oli hästi huvitav ja relva sai lasta ja see oli ka hästi huvitav," lausus samuti Koidula gümnaasiumis õppiv Lissandra Talumaa.