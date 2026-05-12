Galerii: Nurmsis toimub 20. korda riigikaitselaager

132 Eesti Merekooli õpilast ja Järvamaa koolide gümnasisti on Nurmsis kolmepäevases riigikaitselgaaris, et lihvida sõduri baasoskusi. Nurmsi riigikaitselaager toimub tänavu juba 20. korda.

Peakorraldaja Lauri Lipp ütles, et laagrist on eriti huvitatud need noored, kes seovad ka oma tuleviku sõjaväe või riigikaitsega, sest proovida saab kõike, mida koolipingis ei õpi.

"Teeme laskeharjutusi automaadist Rahe, mis on ka kaitseväes kasutusel, riviõpe, meditsiiniõpe, sideõpe, lisaks moondamine, liikumisviisid ja nii edasi. Airsoft, kõik selline, mis pakub noortele väga huvi," sõnas kaitseliidu Järva maleva tagalajuhataja kapten (reservis) Lauri Lipp.

Koolinoored, kellega rääkisime, peavad kohustuslikku riigikaitseõpetust oluliseks, nagu ka vabatahtlikku osalemist riigikaitselaagris.

"Kindlasti on vaja, väga tähtis õppeaine. Kindlasti annab väga palju juurde tulevikuks, kui peab kaitseväkke minema," lausus Paide Gümnaasiumi õpilane Marko.

"Natuke alguses kahtlesin, et kas tulla, et kuidas see minu jaoks on. Aga ma arvan, et täitsa hea on, mulle meeldib," ütles Paide Gümnaasiumi õpilane Lisette.

Eesti Merekooli õpilane Margarita, kelle kodune keel on vene keel, ütles, et tema meelest on hea, et ka tüdrukuid võetakse sõjaväkke.

"See on hea ja kui oled venelane ning suhtled eestlastega, siis see on ka päris hea," lausus neiu.

Paide Gümnaasiumi õpilane Kris on valmis vajadusel Eesti riiki kaitsma.

"Ikka olen. Suht kindlalt. Mul on plaan minna tegevväelaseks ja ohvitseriks," sõnas Kris.

Kuid kas riigikaitseõpetus droonide ajastul ikka suudab moodsa sõjapidamisega sammu pidada?

"Peab suutma. Õpik on neli korda juba uuenenud ja me peame ka õpetajatena kõike seda arvesse võtma ja seda õpilastele edasi andma," lausus Lipp.

Eesti Merekooli riigikaitseõpetaja nooremleitnant (reservis) Rein Tammik sõnas, et noored on valmis oma riiki kaitsma.

"Siin ei saagi ju teistmoodi läheneda. Oleme ju oma riigi kodanikud ja vastavalt nii, kuidas need protsessid käivad, siis tuleb ka seal osaleda," ütles Tammik.