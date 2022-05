Transpordiamet loobub enamikes tehnoülevaatuspunktides peakaamerate nõudmisest

"Me oleme taganenud sellest, et me paneme selle kohustuse peale neid nn peakaameraid igapäevaselt kasutada," ütles Padar ERR-ile.

"Küll aga on meil õigus kahtluse või tagasiside põhjal järelevalve osas panna sellele tehnoülevaatuspunktile kohustus maksimaalselt kaks kuud neid kaameraid kasutada. On ta siis nädal aega või kümme päeva. Selle otsuse me tõenäoliselt teeme," lisas Padar.

Padari sõnul soetatakse tõenäoliselt 10–20 peakaamerate komplekti.

Eesti Tehnoülevaatajate Liit saatis aprilli alguses majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirja, milles avaldas oma vastuseisu transpordiameti plaanile teha tehnoülevaatajatele kohustuslikuks peakaamerate kasutamine.

Transpordiamet on leidnud, et olukord sõidukite tehnokontrollimisel on jõudnud kriitilisele piirile, sest umbes 10 protsenti ehk 50 000 oluliste või ohtlike puudustega sõidukit läbib aastas tehnoülevaatuse.

Tehnoülevaatajate liit siiski möönab, et mõningate ülevaatuspunktide madal protsent tekitab küsimusi, mistõttu tuleks sealseid põhjuseid täpsemalt uurida.