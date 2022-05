Läti saab uued elektrirongid koroonakriisi tõttu kätte ligi aasta hiljem

Läti riikliku teadetekeskkonna andmeil muutsid Läti raudteefirma Pasažieru Vilciens ja Tšehhi ettevõte Škoda Vagonka senise lepingu tähtaegu, mille kohaselt saabuvad esimesed uued elektrirongid 19. jaanuariks 2023, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Škoda Vagonka tegevjuht Martin Bednarz rääkis veel 23. veebruaril ajakirjanikele, et esimesed elektrirongid peaksid testimiseks Lätisse jõudma juba tänavu märtsis või aprillis. Seega on viivitus ligi aasta pikkune, tõdes LSM.

Lepingumuudatustest selgub, et Škoda Vagonka põhjendab viivitust Covid-19 pandeemia ning sellega kaasnenud piirangutega.

Muudatuste kohaselt tarnitakse 23 rongi Lätisse esimesel poolaastal. Lepingu lõpptähtaega siiski ei muudetud ning kõik 32 tellitud elektrirongi peaksid Lätisse jõudma 2023. aasta lõpuks.

Tšehhi kaubanduskoda teatas tänavu märtsis, et koroonakriis on negatiivselt mõjutanud Škoda Vagonka suutlikkust oma lepinguid täita, märkis LSM. Rongide valmimist on aeglustanud tööjõu ja materjali nappus ning riigis kehtinud koroonapiirangud.

Läti teatas juba märtsis, et Venemaa sissetung Ukrainasse hakkab mõjutama ka Läti rongiliiklust, kuna uued elektrirongid saabuvad riiki vähemalt kuu aega hiljem.

"Tšehhis valmistatud rongid pidid Lätti saabuma Ukraina ja Valgevene kaudu, mõlemad kasutavad Lätiga sama rööpmelaiust," ütles Läti Läti reisijaveofirma Pasažieru Vilciensi juhatuse esimees Rodžers Janis Grigulis.

Škoda Vagonka sõlmis lepingu Lätile 32 elektrirongi tootmiseks 2019. aastal ning selle kogumaksumus on 257,9 miljonit eurot.