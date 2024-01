ERR Lätis: valitsus võib Škodalt rongide rikete tõttu trahvi nõuda

Lätis pisut rohkem kui kuu aja eest liinile saadetud uutel Škoda elektrirongidel on ilmnenud palju suuri tehnilisi tõrkeid, mistõttu on rongiliiklus juba pikka aega häiritud.

Ootused uutele elektrirongidele olid ja on Lätis suured, sest oodata tuli neid mitmest tähtajast tunduvalt kauem ja nüüdki ei suuda Riiga appi kiirustanud Škoda Vagonka brigaadid tagada, et veerem õigel ajal õigesse kohta veereks.

Tehniliste tõrgete tõttu on rongid jäänud lihtsalt seisma, mistõttu on reisijatel tulnud tunde külmas passida. Hilinemised on muutunud nii tavapäraseks, et hilisõhtul Riia raudteejaamas sõidukit ootavad inimesed ei tea, kas neil õnnestub ööseks koju jõuda või mitte.

Kolme nädala jooksul avastati uutel rongidel 26 A-taseme defekti, millega ei tohi liikluses osaleda. Transpordiminister Kaspars Briškens andis Škoda Vagonkale kaks kuud aega, et 95 protsenti ostetud rongidest töökorda teha. Kokku peaks neid Lätti jõudma 32.

Kui nii ei lähe, hakatakse tootjalt sisse nõudma trahve. "See on maailmas väljakujunenud standard. Kui käivitatakse uut rongitüüpi, siis peab kahe kuu jooksul vähemalt 95 protsenti veeremist olema täielikult töökorras," selgitas Briškens.

Kuid palju probleeme on ilmsiks tulnud ka Läti-poolses juhtimises. Nii lahkus ametist kogu Läti reisiveofirma nõukogu, kuhu määrati nüüd ajutised liikmed. Kriisi leevendamiseks kaalutakse isegi vanade rongide liinile tagasi toomist.

"Ootan selgeid lahendusi, muidu hakkame tegema tõsiseid otsuseid. Tekkinud olukorras esitame Škodale maksimaalse trahvinõude," ütles Briškens.

Kuid transpordivaldkonnas on päevavalgele tõusnud ka teisi probleeme. Nii kõrvaldati avalikkuse jaoks üsna ootamatult ametist transpordiministeeriumi riigisekretär Ilonda Stepanova, sest minister algatas tema suhtes teenistusliku juurdluse. Selle põhjuseks võivad olla Rail Balticuga seotud probleemid, kuid ministeerium seda ei kinnita ja täpsemaid selgitusi ei anna.

Küll aga on napid neli kuud ametis olnud minister Briškens öelnud, et kogu tema juhitavas valdkonnas on vajakajäämisi ilmnenud nii palju, et neid ei pruugi õnnestuda kiiresti lahendada.