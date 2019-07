Läti ostab Škodalt rohkem kui 30 elektrirongi

Lepingu kohaselt tuleb kõik 32 elektrirongi tarnida Lätile 2023. aastaks, vahendas Läti ringhääling.

Esimeste rongide tarnimist alustab Škoda 140 nädala jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Škoda pakutavas elektrirongis on neli vagunit ning kokku on üks rong 109 meetrit pikk. Igas rongis on reisijatele 436 istekohta, mis tähendab, et rongipargi istekohtade koguarv kerkib 14 000 lähedale.

Praegu ettevõttel Pasažieru Vilciens 26 elektrirongi, mille seas on erinevaid mudeleid. Kokku on riigiettevõtte rongides istekohti umbes 10 000. Valitsuse poolt heaks kiidetud kava kohaselt kulub aastate jooksul uute elektrirongide hankimisele üle 255 miljoni euro.