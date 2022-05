Baerbock Butšas: ründajad tuleb tuua kohtu ette

Ukrainas on hukkunud tuhandeid tsiviilisikuid rohkem kui näitavad ametlikud andmed, ütles ÜRO inimõiguste vaatlusmissiooni esindaja.

ÜRO meeskonna juhi Matilda Bogneri sõnul on suurim tundmatu Mariupol, kuhu on raske ligi pääseda. Bogner avaldas muret, et mõlemad pooled kasutavad koole tugipunktidena.

ÜRO uurib ka Kiievi põhjaosas Vene vägede korraldatud tapatalguid, kus teisipäeval viibis Saksamaa välisminister Annalena Baerbock. Ta on esimene Saksa valitsuse esindaja, kes pärast sõja algust Ukrainat külastab.

Baerbock rõhutas, et kuriteod tuleb lahendada. "Kuidas ema proovis põgeneda koos kahe lapsega ja teda tulistati. Me võlgneme ohvritele mitte ainult nende mälestamise, vaid ka selle, et toome ründajad kohtu ette ja mõistame õigust. Seda me rahvusvahelise kogukonnana teeme. See on lubadus, mida saame ja peame tegema siin, Butšas," sõnas ta.