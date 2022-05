Põhja-Korea teatas esimest korda koroonapuhangust

Stalinistliku riigi esmakordne tunnistus Covid-19 avastamisest annab märku võimalikust ulatuslikust kriisist, sest seni oli Pyongyang kõik rahvusvahelise abi pakkumised viiruse tõrjumiseks tagasi lükanud.

"Riigis toimus suur hädaolukorra intsident, tekkis auk meie karantiinirindesse, mis oli püsinud turvalisena rohkem kui kaks aastat ja kolm kuud, alates 2020. aasta veebruarist," teatas Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA. Selle teatel on avastatud viirus kõrge nakkavusega omikroni tüvi BA.2.

KCNA teatel olid positiivsed proovid võetud 8. mail Pyongyangis, kuid uudisteagentuur ei avaldanud, kui palju nakatunuid avastati.

Nakatumise teade avaldati Korea töölispartei kohtumisel, kus arutati riigi liidri Kim Jong Uni juhtimisel koroonameetmeid. Kim andis korralduse kõik linnad ja külad karmi karantiini panna, et hoida ära viiruse levik, teatas KCNA.

Ehkki Põhja-Korea pole varem kordagi kinnitanud ühtegi koroonajuhtumit, on Lõuna-Korea ja USA ametnikud selle kahtluse alla seadnud, viidates omikroni tüve laiale levikule naaberriikides Hiinas ja Lõuna-Koreas.

Põhja-Korea kehtestas karmid piirangud, kaasa arvatud välispiiril, juba 2020. aastal, kui viirus maailmas levima hakkas. Juulis 2020 kehtestati karantiin Kaesongi linnas, mis asub Lõuna-Korea piiri lähistel, kui sinna naasis Lõuna-Koreast mees, kellel olid haiguse sümptomid.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on 24,7 miljoni elanikuga riigis tehtud 31. märtsi seisuga 64 207 testi, mis kõik on olnud negatiivsed. Riik on seni tagasi lükanud kõik koroonavaktsiini pakkumised.