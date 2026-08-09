Põhja-Korea riigimeedia soovitab kuumuse peletamiseks süüa koeralihasuppi

Sel nädalal tõusis Pyongyangis õhutemperatuur 36,7 kraadini, mis on kõrgeim näit alates ilmaandmete kogumise algusest riigi pealinnas.

Koos kaasnevate troopiliste öödega on riigimeedia pööranud ebatavaliselt palju tähelepanu aasta kuumimale ajale, mida kohalikult tuntakse sambok'i ehk nn koerapäevade nime all.

Silmatorkavamate riigipoolsete soovituste hulka kuumusega toimetulemiseks kuulub ka koeralihasupi söömine.

Valitseva partei ajalehes Rodong Sinmun 2. augustil avaldatud terviserubriigis tsiteeriti Pyongyangi peahaigla arsti, kes soovitas nii jahutavaid toite, nagu arbuus, kurk ja mungoad, kui ka "rammusamaid roogasid", sealhulgas koeralihasuppi, kalaputru ja punase oa putru.

Ajaleht pühendas koeralihasupile eraldi artikli, nimetades seda traditsiooniliseks suvetoiduks. "Isegi kui koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks," meenutas leht vana ütlust.

Väljaanne märkis, et varem sel aastal toimus Põhja-Koreas üleriigiline koeraliha valmistamise võistlus.

Riiklik uudisteagentuur KCNA kiitis kolmapäeval ka samgyetang'i – ženšenni, kleepuva riisi ja jujuubidega täidetud kanasuppi –, teatades, et Pyongyangi restoranid meelitavad ligi kuumuse eest leevendust otsivaid kliente.

Korea kesktelevisioon näitas sel nädalal ka saatelõike tervise hoidmisest äärmusliku kuumuse ajal, soovitades juua piisavalt vedelikke ning jagades nõuandeid ujumise ja välitingimustes liikumise kohta.

Põhja-Korea ei ole avaldanud andmeid kuumusega seotud surmajuhtumite kohta. Naaberriik Lõuna-Korea on teatanud enam kui 20 kuumalainega seotud surmajuhtumist.

Rahva nimel higistades

Lisaks tervisenõuannetele on riigimeedia korduvalt naasnud tuttava propagandateema juurde, milleks on riigijuht Kim Jong-uni valmisolek taluda samasugust rõhuvat ilma, millega seisavad silmitsi tavalised põhjakorealased.

Rodong Sinmun meenutas sel nädalal 2013. aasta suvel toimunud ehitusplatsi külastust, kus riigijuhi riided olevat higist läbi imbunud.

Aruande kohaselt vastas Kim ametnikule, kes soovitas sellisel aastaajal taolisi väljasõite vältida, et "isegi kui ilm on väljakannatamatult palav, tuleb rahva heaks tehtav töö ära teha".

Samuti kirjeldas ajaleht, kuidas Kim rassis 2018. aasta ringreisil kuumaveeallikate kuurordile sobiva asukoha leidmiseks läbi järsu mägise maastiku ja paduvihma.

Teises artiklis meenutati visiiti marineeritud mereandide tehasesse ajal, mil temperatuur tõusis teadete kohaselt 39 kraadini. Diktaatorit kujutati seal leitsakulistes kääritusruumides ringi käimas ning toidu kvaliteedi ja hügieeni tähtsust rõhutamas.

Siiski ei ole avaldatud mingeid üksikasju selle kohta, millega Kim praeguse kuumalaine ajal tegeleb.