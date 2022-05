Maasikas: Ukraina poliitikud on NATO-s pettunud

Maasikas rääkis "Esimeses stuudios", et Soomel on hakanud NATO-ga liitumisega kiire, kuna ohud said Venemaa alustatud sõjaga laiemalt selgeks. "Avalik arvamus muutus täiesti nipsust, kohutavalt kiiresti. Ja tundub nagu poliitiline klass oleks selleks harjutanud, et see nüüd kiiresti läbi viia," lisas ta.

Maasika hinnangul ei ole Ukrainast ja läänest paistev pilt praegu Kremlile meeltmööda.

"Ukraina armee vastupanuvõime. Abi, eriti relvaabi, mida lääneriigid on Ukrainale andnud. See, kui ühtselt tegutseb lääs, Euroopa Liid ja NATO ja kui palju on Euroopa Liidu ja NATO atraktiivsus tõusnud. Euroopa Liidu atraktiivsus ukrainlaste silmis on tõusnud üle 90 protsendi, kes tahaksid liituda. NATO atraktiivsus soomlaste ja rootslaste silmis on tõusnud rekordtasemele. See kõik kindlasti ei paista väga tore Kremlist vaadates," selgitas ta.

Ukraina poliitikud on Maasika sõnul aga NATO-s pettunud. "NATO on olnud Ukraina poliitilise juhtkonna jaoks pisuke pettumus, sest NATO-l on väga selgelt piiritletud ülesanne, kaitseallianss oma liikmete suhtes ja seda on ka väga selgelt välja öeldud. Samas see ei luba midagi Ukrainale ja nüüd Ukraina juhtkond peab läbirääkimisi mitmete üksikute NATO liikmesriikidega selle üle, millised võiksid olla garantiid või kokkulepped tulevikuks juhuks, kui Ukraina julgeolek on ohus. Aga see on veel väga oraste peal ja väga palju sõltub sellest, mis lahinguväljal toimub," rääkis Maasikas.