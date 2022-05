Prantsuse minister: Ukraina ei pruugi saada EL-i enne 15-20 aastat

"Me peame olema ausad. Kui te ütlete, et Ukraina ühineb Euroopa Liiduga kuue kuu või aasta või kahe pärast, siis te valetate. Tõenäoliselt juhtub see 15 või 20 aasta pärast, see võtab kaua aega," ütles Beaune J raadiole.

Beaune kordas ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni pakkumist luua "uus poliitiline Euroopa kogukond", mis aitaks Ukrainat liiduga integreerida.

Seda pakkumist on Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeriunud. Ta mõistis hukka sellised kompromissid ja nõudis Euroopa Liidu täisliikmeks saamise protsessi viivitamatut alustamist.