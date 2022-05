Uuring: kolmandik brittidest leiab, et kuninganna peaks minema pensionile

Viimasel parlamendi avamisel osales kuninganna asemel tema poeg prints Charles. Troonipärija võttis siis esimest korda riigipea põhiseadusliku kohustuse enda õlgadele.

Varasemad küsitlused näitasid, et enam kui pooled brittidest leidsid, et kuninganna peaks elu lõpuni jääma riigipeaks. Hiljutine uuring näitab aga järsku muutust. Umbes 34 protsenti brittidest leiab, et monarh peaks minema pensionile. 49 protsenti leiab, et ta peaks jääma edasi riigipeaks, vahendas The Times.

Uuringus osales 1990 inimest. 80 protsenti brittidest leiab, et kuninganna on teinud oma võimuloleku ajal head tööd. 36 protsenti leidis, et prints Charlesist saab hea kuningas.

Kuninganna ei osalenud parlamendi avamisel ka 1959. ja 1963. aastal, mõlemal korral oli ta lapseootel. Siis luges monarhi kõne ette lordkantsler.