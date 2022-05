Otse kell 14: kõrghariduse rahastamise suur arutelu

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkus on hädavajalik, kuid milline rahastusviis on selle tagamiseks parim, vajab alles läbikaalumist. "Tänasel istungil soovime saada ülevaate erinevate rahastusmudelite mõjust neid lähemalt uurinud spetsialistidelt ning vaagida, kas praegust kõrghariduse rahastamise süsteemi peaks muutma," lausus Must.

Istungil annab Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ülevaate ülikooli analüüsist "Kõrghariduse rahastusmudelid ja nende muutmise võimalikud mõjud" ning Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane tutvustab uuringut kõrghariduse rahastamise kolme alternatiivse stsenaariumi mõjust riigi kuludele ja kõrgkooli tuludele. Arenguseire Keskus on välja töötanud ka kõrghariduse rahastamise kalkulaatori, mille abil saab hinnata erinevate rahastamisvalikute mõju Eesti kõrgharidussüsteemile.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna, ministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal ja ministri nõunik Mario Kadastik annavad ülevaate ministeeriumi tegevustest kõrghariduse rahastamise osas ning tagasisidet rahastusmudelite analüüsile ja rahastamise stsenaariumidele.

Istungil osalevad ka Rektorite Nõukogu juhatuse esimees ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser; Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ja Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, SA Eesti Rakenduskõrgkoolid juhatuse liige Piret Reinus; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Marcus Ehasoo, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja.