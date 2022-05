Šoigu lubas tugevdada Venemaa läänepiiri

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis reedel, et Soome ja Rootsi taotlused NATO-ga liitumiseks on osa sõjaliste ohtude suurenemisest Venemaa läänepiiri lähedal. Šoigu lubas, et Venemaa tugevdab oma Lääne sõjaväeringkonda.