Soros: Vene sissetung Ukrainasse võis olla kolmanda maailmasõja algus

Miljardärist filantroop George Soros ütles teisipäeval, et Venemaa sissetung Ukrainasse võis olla kolmanda maailmasõja algus. Sorose hinnangul on Ukraina konflikt osa laiemast võitlusest avatud ühiskonna ja autoritaarsete riikide vahel.

"Invasioon võis olla kolmanda maailmasõja algus ja meie tsivilisatsioon ei pruugi seda üle elada," ütles Soros.

"Parim ja võib-olla ka ainus viis meie tsivilisatsiooni säilitamiseks on see, kui lääneriigid alistavad Putini võimalikult kiiresti," märkis Soros.

Sorose hinnangul valmistub Putin nüüd läbirääkimisteks, kuna Kremli juhid usuvad, et sissetung Ukrainasse oli viga. "See relvarahu on aga kättesaamatus kauguses, sest Putinit ei saa usaldada. Mida nõrgemaks Putin muutub, seda ettearvamatum ta on," ütles Soros.

Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas 24. veebruaril. Vene vägede tõttu on surma saanud tuhandeid tsiviilisikuid, miljonid ukrainlased põgenesid riigist.

"Ma ei oska sõja tulemust ennustada, kuid Ukrainal on kindlasti võimalused edu saavutada, "hindas Soros.

Sorose sõnul on Venemaa ja Hiina suletud ühiskondade liidrid, kus indiviid allub riigile.

"Repressiivsed režiimid on tõusuteel ja avatud ühiskond on piiramisrõngas. Täna kujutavad Hiina ja Venemaa avatud ühiskonnale suurimat ohtu," märkis Soros.

Soros kritiseeris teravalt ka Hiina juhi Xi Jinpingi karmi koroonapoliitikat.

"Vastupidiselt üldistele ootustele ei pruugi Xi oma tehtud vigade tõttu saada kolmandat ametiaega. Kuid isegi kui ta selle saavutab, siis ei pruugi poliitbüroo anda talle vabu käsi järgmise poliitbüroo koosseisu liikmete valimiseks," ütles Soros.