FT: Xi ütles Trumpile, et Putin võib Ukrainasse tungimist kahetseda

Vene, USA ja Hiina liidrit kujutavad puunukud. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / YURI KOCHETKOV
Hiina liider Xi Jinping ütles eelmisel nädalal Pekingit külastanud USA presidendile Donald Trumpile, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib kahetseda oma vägede saatmist täiemahulisse agressoonisõtta Ukraina vastu, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Pekingi tippkohtumisele Washingtonis antud hinnangutega kursis olevate inimeste sõnul esitas Hiina president oma kommentaarid Ukraina kohta laia teemaderingiga kõnelustel, milles Trump soovitas muuhulgas kolmel liidril teha koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) vastu, märkis FT.

Xi kommentaarid Putini otsuse kohta algatada 2022. aastal täiemahuline sissetung naaberriiki läksid kaugemad tema varasematest hinnangutest. Üks inimene, kes oli kursis Xi kohtumistega USA eelmise presidendi Joe Bideniga, ütles, et kuigi kaks liidrit pidasid siis ausaid ja otsekoheseid vestlusi Venemaa ja Ukraina teemadel, ei olnud Xi Putinile ja sõjale hinnangut andnud.

FT info tuli pisut enne seda, kui Putin saabus teisipäeval Hiinasse tippkohtumiseks Xi-ga. Hiina ja Vene liidri kohtumine toimub neli päeva pärast seda, kui Xi võõrustas Pekingis USA presidenti. Tegemist oli alles teise nendevahelise kohtumisega pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja.

Putin alustas sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kolm nädalat pärast oma järjekordset Hiina-reisi, mille käigus tema ja Xi teatasid kahe riigi vahelisest piiranguteta partnerlusest.

Putini kahepäevane visiit sel nädalal toimub 25 aastat pärast seda, kui toonane Hiina president Jiang Zemin allkirjastas Putiniga Hiina-Vene sõpruslepingu.

Hiina saatkond Washingtonis ei vastanud FT kommentaaritaotlusele. Samuti keeldus Valge Maja kommentaaridest. Trumpi administratsioon avaldas pühapäeval teabelehe Pekingi tippkohtumise kohta, kuid see ei sisaldanud viidet vestlustele Putini või Ukraina sõja üle.

Xi kommentaar Putini kohta tuli ajal, kui Venemaa neli aastat kestnud sõda Ukraina vastu on sattunud ummikseisu, eriti kuna Kiievis kasutab üha tõhusamalt droonilööke Vene vägede ja strateegiliste sihtmärkide ründamiseks.

Bideni administratsioon süüdistas Hiinat sageli kahesuguse kasutusega kaupade pakkumises Venemaale, mis aitas tal jätkata Ukraina-vastast kampaaniat. Ka Trumpi administratsioon on muret tekitanud, kuid harvemini.

Trumpi ettepanek ICC ohjeldamiseks

Trump tegi oma tippkohtumisel Xiga ka ettepaneku, et USA, Hiina ja Venemaa peaksid ühendama jõud Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga võitlemiseks, öeldes, et nende huvid on läbirääkimistega kursis olevate inimeste sõnul kooskõlas, märkis FT.

Valge Maja keeldus ICC-teemalisi väiteid kommenteerimast, kuid Trumpi administratsioon on varem väljendanud tugevat vastumeelsust Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, süüdistades seda politiseerimises, võimu kuritarvitamises, USA riikliku suveräänsuse eiramises ja õigusvastases tegevuses. Mõned USA ametnikud on seda kirjeldanud kui juriidilist vahendit Ameerika-vastaseks tegevuseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times

FT: Xi ütles Trumpile, et Putin võib Ukrainasse tungimist kahetseda

