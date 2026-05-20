Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

Vladimir Putin ja Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALEXANDER KAZAKOV
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Hiina kompartei peasekretär Xi Jinpingi ei jõudnud Pekingis peetud kõnelustel kokkuleppele uue mitme miljardi dollarilise gaasijuhtme osas, teatas Kreml kolmapäeval Vene riigimeediale.

Moskva, mis on alates sissetungist Ukrainasse 2022. aastal majanduslikult üha enam Hiinast sõltuv, on gaasijuhtme rajamist aastaid tagant tõuganud, kuid edusammud on Pekingi kõhkluste tõttu olnud aeglased.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Vene meediale, et kuigi pooled on jõudnud "põhimõttelisele kokkuleppele", sealhulgas marsruudi ja ehitamise osas, puudub projektil selge ajakava ning mõned üksikasjad tuleb veel läbi rääkida.

Projekti ei mainitud ka Kremli pikemas kokkulepete nimekirjas, mis avaldati veebilehel pärast Putini ja Xi kõnelusi.

Gaasijuhe transpordiks 50 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas ning tarned pärineksid maardlatest, mis varem varustasid Euroopat, kuhu eksport on pärast sõja algust järsult langenud.

Marsruut kulgeks 2600 kilomeetrit Põhja-Siberis asuvalt Jamali poolsaarelt läbi Mongoolia Hiinasse.

Hiina on projekti vastu üles näidanud vähem entusiasmi, kuigi Venemaa lootis, et Lähis-Ida sõjast põhjustatud energiaturu ebastabiilsus muudab Pekingi meelt.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

