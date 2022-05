Allikad: USA valmistub Ukrainale saatma pikamaa raketisüsteeme

Mitu USA ametnikku väitis CNN-ile, et president Joe Bideni administratsioon valmistub Ukrainale pakkuma vägevamaid relvi ja plaanib saata neile täiustatud pikamaa raketisüsteeme, mis on olnud ukrainlaste peamine soov.

Raketisüsteemid on kavas saata osana suuremast relva- ja julgeolekuabist, mis tehakse teatavaks järgmisel nädalal.

Ukraina kõrgeimad ametnikud kuni presidendini välja on viimastel nädalatel korduval palunud USA-l ja tema liitlastel saata Ukrainasse mitmikraketisüsteeme MLRS. Need USA-s toodetud relvasüsteemid suudavad saata rakettide tulva sadade kilomeetrite taha ehk palju kaugemale kui ükski praegune Ukraina käsutuses olev süsteem. Ukrainlaste väitel võiks mitmikraketisüsteemide saamine muuta sõja kulgu.

Ukraina on palunud ka suure mobiilsusega koondtule raketisüsteeme (HIMARS), millega saab lasta nii juhitamatuid kui juhitavaid rakette maksimaalselt 300 kilomeetri taha.

Kuigi Ida-Ukrainas on viimastel nädalatel läinud olukord üha hullemaks, kõhklesid Bideni administratsiooni ametnikud, kas relvasüsteeme saata, peljates, et neid kasutatakse Venemaa territooriumil rünnakute korraldamiseks. Samuti on ameeriklased murelikud, kas Venemaa peab aina kasvavaid relvasaadetisi provokatsiooniks, mis võib vallandada mingisuguse kättemaksuaktsiooni USA vastu.

Üks murekohti on presidendi administratsioonis ka see, kas USA saab endale lubada sedavõrd kõrgetasemelise relvastuse äraandmist oma sõjaväe varudest. Iga antav relvaabi tähendab et iga kord tuleb üle vaadata, milline mõju on sel ameeriklaste endi sõjalisele võimekusele. Seniste relvasaadetiste puhul on mõju olnud suhteliselt väike, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley esmaspäeval.

Üks võimalik lahendus oleks saata Ukrainale lühimaa raketisüsteeme, mis on samuti kaalumisel, väitsid ametnikud. Iga raketisüsteemiga kaasnev väljaõpe ei võtaks kuigi kaua aega, tõenäoliselt umbes kaks nädalat, ütlesid allikad.

Kahe ametniku sõnul kaalub ka Suurbritannia pikamaa raketisüsteemide saatmist Ukrainasse ning tahaks seda teha koostöös USA-ga.

Ukrainas on viimastel nädalatel kasvanud pettumus USA otsustamatuse pärast, sest usutakse, et kui ameeriklased juba raketisüsteeme saadavad, järgivad teised riigid nende eeskuju.

Ühe ärritunud Ukraina ametniku sõnul teatati Pentagonist sel nädalal Ukrainale, et "asi on töös". Tema sõnul küsivad ukrainlased ameeriklaste otsuse kohta sisuliselt iga tund.

Kui Ukraina välisministrilt Dmõtro Kulebalt küsiti neljapäeval, millised on tema riigi kõige pakilisemad vajadused, vastas ta taas, et relvad, relvad ja veel kord relvad.

"Mulle meeldib kõige vähem väide "me töötame selle kallal". Ma vihkan seda. Ma tahan kuulda kas "te saate selle" või "seda ei juhtu"," ütles Kuleba.