Zelenski: USA hakkab Ukrainale igakuiselt tarnima Patriot-rakette

"See on väga keeruline ülesanne. Kuidas seda probleemi lahendada? Esiteks: kellel on raketitõrjerakette ja -süsteeme? Tootjal. See on eelkõige USA. Kas nad saavad aidata? Me töötame selle kallal. Kas nad eraldavad meile igal kuul rakette? Jah, meil on kokkulepped. Kas neist rakettidest piisab?" ütles ta.

Samal ajal märkis Zelenski, et tarned ei ole piisavad ja tänavu on neid vähem kui varem.

Lisaks rõhutas ta, et Ukraina püüab praegu pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, millel on vastavad raketid, aga ka Skandinaavia riikidega.

"Ma suhtlen iga päev ühe või teise Euroopa riigiga, et Ukraina saaks lisaks Ameerika abipakettile veel täiendavaid rakette," ütles riigipea.

Samuti märkis Zelenski, et sõja esimesel aastal palus ta tollaselt USA demokraadist presidendilt Joe Bidenilt, et too annaks Ukrainale Patriot-rakettide litsentsid.

"Kui me oleksime need siis saanud, toodaksime juba Patriot-rakette kõigile, sealhulgas Euroopale. Aga praegu tegeleme dokumentidega. Kuid meie poole lendavad mitte paberist, vaid päris raketid, mis tapavad inimesi. Sellega peaksid tegelema mitte ainult ameeriklased, vaid ka eurooplased. Samuti arutame nendega juba pikka aega litsentside küsimust," ütles Zelenski.

Lisaks märkis ta, et Poola ja Saksamaa võivad aidata Ukrainat Patriot-süsteemi jaoks mõeldud püüdurrakettidega.

"Teine teema on Euroopa. Kellel neid on – sakslastel on, poolakatel on. Nemad on need, kes saavad tõsiselt aidata. Kogu austuse ja tänulikkuse juures Saksa poole suhtes, nad on tõepoolest aidanud, ja ka Poola on aidanud, kuid me räägime sellest, kes suudab anda. Ma räägin teile ausalt," sõnas Zelenski.