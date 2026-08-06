Allikad: USA jätkab Ukrainaga läbirääkimisi Patrioti rakettide üle

Kiiev on pikalt soovinud saada rohkem PAC-3 rakette. Tegemist on uusimat tüüpi Patrioti raketiga, mis suudab alla tulistada ballistilisi rakette, mida Venemaa üha suuremas koguses Ukraina pihta saadab.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas laupäeval, et riigil on Patrioti õhutõrjeraketid otsa lõppenud. Samal päeval tulistati Moskva lastud 27 ballistilisest raketist alla vaid üks.

Eelmisel kuul Türgis Ankaras toimunud kohtumisel Zelenskiga ütles Trump, et USA annab Ukrainale litsentsi PAC-3 rakettide tootmiseks.

Eelmisel nädalal näis aga Trump muutvat meelt pärast Valges Majas toimunud kohtumist Zelenskiga. Kaks allikat nimetasid presidentide kohtumist keeruliseks.

Trump ütles ajakirjanikele, et USA ei ole andnud nõusolekut lubada Ukrainal Patrioti rakette toota ja et riik peab olema "väga ettevaatlik, kui lubab kellelgi neid ehitada".

Washington jättis Zelenski üleskutsed Patrioti rakettide kodumaiseks tootmiseks suures osas tähelepanuta, kuna kaitsetööstuse juhid ja USA sõjaväeametnikud väljendasid muret turvalisuse pärast, rääkisid kolm allikat.

Nelja allika sõnul juhib nüüd kokkuleppe saavutamise protsessi Washingtoni esindaja NATO juures Matthew Whitaker. Ta reisis eelmisel kuul Kiievisse, et arutada küsimust ja hinnata võimalusi koos Ukraina ametnike ja relvatööstuse juhtidega.

"Kõneluste peatamiseks ei ole käsku antud," ütles üks allikatest ja lisas, et läbirääkimised USA relvatootjate, sõjaväeametnike ja teistega jätkuvad.

Allikate teatel on kaalumisel erinevad variandid, näiteks toota Patrioti komponente Ukrainas ja saata need lõplikuks kokkupanekuks Saksamaale, kaasata Ukraina olemasolevasse USA ja Euroopa Patrioti rakettide programmi või lubada Kiievil toota PAC-3 odavamat versiooni.

Whitakeri esindaja sõnul kasutas saadik eelmise kuu Kiievi-visiiti selleks, et uurida koostöövõimalusi sõjaliste uuenduste, näiteks droonide vallas, mis tooks kasu ka USA sõduritele. Patrioti algatust esindaja otseselt ei maininud.

Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles, et USA uurib mitmeid võimalikke teid tulevaseks kaitsetööstuslikuks koostööks Ukrainaga. Ta lisas, et igasugune kokkulepe peab seadma esikohale USA tehnoloogia turvalisuse.

Trumpi ootamatu meelemuutus

Trumpi skeptiline toon Patrioti tehingu suhtes oli ootamatult. Varasemalt oli USA president väljendanud toetust Ukrainale rakettide tootmiseks litsentsi andmisele.

Ühe allika sõnul rõhutas Zelenski vajadust oma riiki kaitsta ka hilisemas telefonikõnes USA asepresidendi JD Vance'iga, kes kinnitas, et presidentide kokkulepetest peetakse kinni.

Asjaga kursis oleva USA ametniku sõnul oleks kaalutavatest variantidest kõige teostatavam komponentide tootmine Ukrainas ja nende kokkupanek Saksamaal. Saksamaal toodetakse juba vanemat Patrioti mudelit ning eeldatavasti hakatakse seal tootma ka PAC-3 süsteeme.

Lisaks märkisid allikad, et Ukraina võiks liituda ka Lockheed Martini uue ja soodsama Patrioti püüdurraketi PAC-3 ACE programmiga, millest teatati eelmisel kuul.

Isegi kui Ukraina saavutab Patrioti rakettide tootmise kokkuleppe, hakkaks riik uusi rakette saama alles aasta või enama pärast. Vahetute vajaduste katmiseks on vaja teisi rakette ning Kiiev kutsub liitlasi üles loovutama osa oma varudest.

Ukraina endine suursaadik USA-s Olha Stefanišõna ütles eelmisel nädalal, et Kiiev uurib ka PAC-3 rakettide pikaajalist ostmist ning tarnete vahetamist teiste riikidega, et relvad kiiremini kätte saada. Tema sõnul teeb Lockheed Martin aktiivselt koostööd ja valmistab ette meeskonna saatmist Ukrainasse.

USA ametnike sõnul on USA relvade Euroopas tootmise litsentseerimine olnud aktiivse arutelu all alates 2022. aastast, mil Venemaa sissetung paljastas lüngad Euroopa enda kaitses, ning mõned kokkulepped on juba sõlmitud.

Ametnikud hoiatasid, et uute komponentide tootmisliinide avamine ei ole lihtne ning tavaliselt algab tootmine alles kolm kuni seitse aastat pärast litsentsilepingu allkirjastamist.

Kaasaegsete rakettide ülemaailmsed varud on pärast Iraani sõda vähenenud ning Ukrainale mõeldud Patriot-süsteemid suunati USA armeele ja USA liitlastele Pärsia lahe piirkonnas.